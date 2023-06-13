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Реал готов купить Мбаппе уже этим летом

Испания
(1 голосов)

Перес не хочет ждать

Реал готов купить Мбаппе уже этим летом

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" Мадрид готов сделать предложение по покупке Килиана Мбаппе уже этим летом и не ждать до следующего. Президент клуба Флорентино Перес регулярно общается с окружением игрока.

Недавно они пообщались вновь.

Напмоним, что Мбаппе сообщил "ПСЖ", что не будет продлевать контракт, а также отказался активировать опцию продления до лета 2025-го. Текущая сделка истекает летом 2024-го и в "Париже" не хотят расставаться с игроком бесплатно, поэтому готовы продать его этим летом.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет за игрока 150 миллионов евро. Летом 2021-го "Реал" предлагал "Парижу" за форварда около 200 миллионов.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
espn.co.uk

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