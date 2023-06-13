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Реал готов купить Мбаппе уже этим летом
Перес не хочет ждать
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" Мадрид готов сделать предложение по покупке Килиана Мбаппе уже этим летом и не ждать до следующего. Президент клуба Флорентино Перес регулярно общается с окружением игрока.
Недавно они пообщались вновь.
Напмоним, что Мбаппе сообщил "ПСЖ", что не будет продлевать контракт, а также отказался активировать опцию продления до лета 2025-го. Текущая сделка истекает летом 2024-го и в "Париже" не хотят расставаться с игроком бесплатно, поэтому готовы продать его этим летом.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет за игрока 150 миллионов евро. Летом 2021-го "Реал" предлагал "Парижу" за форварда около 200 миллионов.
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