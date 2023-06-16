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Барселона хочет продлить контракт с Усманом Дембеле. Это приоритетная задача для клуба
Отступные с июня по июль будут 50 миллионов евро
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" хочет продилть контракт с Усманом Дембеле, чтобы недопустить ухода француза из клуба. Соглашение с нападающим рассчитано до лета 2024-го.
К тому же отступные с июня по июль составляют 50 миллионов евро, вместо 100 по контракту. В клубе опасаются, что нападающий может уйти, а игрок слишком важен для проекта.
Продление соглашения может сделать Усмана одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.
Напомним, что Дембеле продлил контракт прошлым летом.
В минувшем сезоне Усман сыграл за "Барсу" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает потенциальный переход футболиста в 60 миллионов евро.
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