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Барселона хочет продлить контракт с Усманом Дембеле. Это приоритетная задача для клуба

Испания
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Отступные с июня по июль будут 50 миллионов евро

Барселона хочет продлить контракт с Усманом Дембеле. Это приоритетная задача для клуба

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" хочет продилть контракт с Усманом Дембеле, чтобы недопустить ухода француза из клуба. Соглашение с нападающим рассчитано до лета 2024-го.

К тому же отступные с июня по июль составляют 50 миллионов евро, вместо 100 по контракту. В клубе опасаются, что нападающий может уйти, а игрок слишком важен для проекта.

Продление соглашения может сделать Усмана одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Напомним, что Дембеле продлил контракт прошлым летом.

В минувшем сезоне Усман сыграл за "Барсу" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает потенциальный переход футболиста в 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
sport.es

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16.06.2023 в 21:49
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