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Вальверде: Челси? Нет, нет. Я хочу оставить свой след в Реале, который является лучшим в мире

Испания
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Федерико дал ясно понять, что не хочет покидать Мадрид

Вальверде: Челси? Нет, нет. Я хочу оставить свой след в Реале, который является лучшим в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал интерес со стороны лондонского "Челси".

"Челси"? Нет, нет. Я в "Реале". Я пытаюсь наслаждаться каждым мгновением и ценить его. Я хочу оставить свой след в этой команде, которая является лучшей в мире, а также я хочу продолжать выигрывать титулы для болельщиков", - поделился 24-летний хавбек

По данным источника, в трансфере уругвайца лично заинтересован новоиспеченный главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино.

В этом сезоне в футболке "сливочных" Федерико провел 56 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 7 ассистов.

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В статье: Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Федерико Вальверде
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Источник:
Sport.es

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