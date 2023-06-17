Вальверде: Челси? Нет, нет. Я хочу оставить свой след в Реале, который является лучшим в мире

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал интерес со стороны лондонского "Челси".

"Челси"? Нет, нет. Я в "Реале". Я пытаюсь наслаждаться каждым мгновением и ценить его. Я хочу оставить свой след в этой команде, которая является лучшей в мире, а также я хочу продолжать выигрывать титулы для болельщиков", - поделился 24-летний хавбек