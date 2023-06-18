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ВИДЕО, как Алавес победил Леванте на 120+1 и вышел в Ла Лигу
Клуб одержал минимальную победу
Во втором матче финала плей-офф за выход в испанскую Ла Лигу "Алавес" и "Леванте" определили команду, которая поднимется в классе.
Первая встреча завершилась вничью 0:0. Основное время второй игры завершилось с идентичным счетом. Уже в экстратаймах "Алавес" вырвал победу благодаря пенальти на 120+9-й минуте.
Леванте: Фемениас, Муньос, Пьер, Везу, Пубил, где Фрутос, Пепелу, Иборра, Монтьель, Брюгге, Бульдини
Алавес: Сивера, Дуарте, Седлар, Абкар, Теналья, Ксебер, Бенавидес, Гуриди Риоха, де ла Фуэнте, Вильялибре.
Гол: Асьер Вильялибре 120+9 (п)
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