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Зозуля: Недавно видел Морату в супермаркете, он ко мне сам подошел
Роман часто пересекается с игроками "Атлетико"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля рассказал, как часто пересекается с игроками "Атлетико".
"Атлетико" снимает у нашего клуба базу. Сейчас они строят другую большую базу и через полтора – два года туда переедут, а наш клуб будет на той базе, где они сейчас. Футболистов вижу часто, потому что это такой район, где живут все с "Атлетико". Пойдем в один супермаркет.
Виделся недавно с Моратой. Он ко мне первый подошел в супермаркете, потому что я не сильно люблю подходить, фотографироваться. Если бы был с ребенком, то тогда так, потому что он любит "Атлетико". А так он сам подошел, сказал: "Привет, Зозуля". Я говорю: "Откуда ты меня знаешь?". Он говорит: "Ну мы же играли, я все помню". Думаю, откуда он меня помнит? А мы когда за сборную 0:1 проиграли, он забил. Мы тогда на память сфотографировались. Здесь в ресторанах, на улице можно встретить любого футболиста", – сказал Зозуля.
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