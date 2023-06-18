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Брейтвейт может стать одноклубником Цыганкова

Испания
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Прошлый сезон игрок провел в "Эспаньоле"

Брейтвейт может стать одноклубником Цыганкова

Футбол 1/2/3/Автор невідомий

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"Жирона" продолжает поиск нового форварда взамен Тате Кастельяносу, аренда которого завершилась, а выкуп согласовать не удалось.

Клуб рассматривает как наиболее вероятный вариант перехода Мартина Брейтвейта из "Эспаньола". Как известно, клуб вылетел в Сегунду по результатам сезона.

32-летний датчанин окончательно решил покинуть команду после понижения в классе. Он присоединился к "Эспаньоле" летом свободным агентом из "Барселоны".

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В статье: Мартин Брайтвайт Жирона
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Источник:
Marca

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