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Брейтвейт может стать одноклубником Цыганкова
Прошлый сезон игрок провел в "Эспаньоле"
Футбол 1/2/3/Автор невідомий
"Жирона" продолжает поиск нового форварда взамен Тате Кастельяносу, аренда которого завершилась, а выкуп согласовать не удалось.
Клуб рассматривает как наиболее вероятный вариант перехода Мартина Брейтвейта из "Эспаньола". Как известно, клуб вылетел в Сегунду по результатам сезона.
32-летний датчанин окончательно решил покинуть команду после понижения в классе. Он присоединился к "Эспаньоле" летом свободным агентом из "Барселоны".
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Источник:Marca
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