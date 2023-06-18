Брейтвейт может стать одноклубником Цыганкова

"Жирона" продолжает поиск нового форварда взамен Тате Кастельяносу, аренда которого завершилась, а выкуп согласовать не удалось.

Клуб рассматривает как наиболее вероятный вариант перехода Мартина Брейтвейта из "Эспаньола". Как известно, клуб вылетел в Сегунду по результатам сезона.

32-летний датчанин окончательно решил покинуть команду после понижения в классе. Он присоединился к "Эспаньоле" летом свободным агентом из "Барселоны".