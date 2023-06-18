Гризманн: Я очень счастлив в Атлетико. Моя цель - выиграть Ла Лигу

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поделился мыслями на счет своего будущего.

"Я очень счастлив в "Атлетико". Моя главная цель – выиграть Ла Лигу с этой командой. Потому что я никогда ее не выигрывал.

Я в этой лиге 12 лет, и почему бы не сделать большие вещи в Лиге чемпионов тоже? Мне здесь хорошо, моей семье тоже. Перемен не будет", - рассказал Антуан.