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Гризманн: Я очень счастлив в Атлетико. Моя цель - выиграть Ла Лигу
Антуан счастлив в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поделился мыслями на счет своего будущего.
"Я очень счастлив в "Атлетико". Моя главная цель – выиграть Ла Лигу с этой командой. Потому что я никогда ее не выигрывал.
Я в этой лиге 12 лет, и почему бы не сделать большие вещи в Лиге чемпионов тоже? Мне здесь хорошо, моей семье тоже. Перемен не будет", - рассказал Антуан.
СМИ связывают имя француза с потенциальным переходом в "Пари Сен-Жермен", в случае ухода из клуба Килиана Мбаппе.
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