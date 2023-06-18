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Гризманн: Я очень счастлив в Атлетико. Моя цель - выиграть Ла Лигу

Испания
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Антуан счастлив в Мадриде

Гризманн: Я очень счастлив в Атлетико. Моя цель - выиграть Ла Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поделился мыслями на счет своего будущего.

"Я очень счастлив в "Атлетико". Моя главная цель – выиграть Ла Лигу с этой командой. Потому что я никогда ее не выигрывал.

Я в этой лиге 12 лет, и почему бы не сделать большие вещи в Лиге чемпионов тоже? Мне здесь хорошо, моей семье тоже. Перемен не будет", - рассказал Антуан.

СМИ связывают имя француза с потенциальным переходом в "Пари Сен-Жермен", в случае ухода из клуба Килиана Мбаппе.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
Téléfoot

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