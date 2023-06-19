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Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024-го. Он дважды встречался с главой Федерации футбола
Слухи оказались правдой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти договорился возглавить сборную Бразилии летом 2024-го. Специалист уведомит "Реал", что не будет продлевать контракт в январе.
Специалист не может подписать контракт до нового года, но дал гарантии Федерации футбола Бразилии, что сделает это позднее. Он встречался дважды с главой организации Эднальдо Родригесом в Испании.
Напомним, что слухи о назначении Анчелотти в сборную Бразилии длятся уже полгода. Тем не менее, Карло опровергал информацию о переговорах с руководством "селесао".
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