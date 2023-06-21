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Романо: Гюндоган перешел в Барселону. Сити не удалось удержать полузащитника

Испания
(1 голосов)

Контракт по системе 2+1

Романо: Гюндоган перешел в Барселону. Сити не удалось удержать полузащитника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" получила разрешение зарегистрировать полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана, сообщает Фабрицио Романо. Контракт немца с "горожанами" истекает в конце июня.

Сам 32-летний немец дал добро на переход. Полузащитник подписывает контракт на 2 года с опцией продления ещё на сезон.

"Манчестер Сити" пытался продлить контракт с футболистом, но не удалось. Теперь, вероятно, горожане сфокусируются на переходе Матео Ковачича из "Челси", который заменит немца. Хавбеком также интересовались в "ПСЖ", но даже в клубе осознавали, что не смогут посоревноваться с "Барсой".

В минувшем сезоне Гюндоган провел за "Сити" 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Сообщалось, что Хави гарантировал Илкаю место в основном составе.

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В статье: Барселона Илкай Гюндоган Фабрицио Романо
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
21.06.2023 в 21:23
Ну за бесплатно пойдёт. И шо-то вроде там ещё умеет... Главное, шо человек хочет играть за Барсу. За 5 лимонов в год. А ведь шейхи давали больше. Ще не вмерла Барселона! І за неї бажають грати!
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kalan-86 (Анкара)
21.06.2023 в 21:50
Нормальний гравець, який останні роки грав і розкрився в схожій системі гри. Зайвим точно не буде, враховуючи професіоналізм Ілкая.
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