Романо: Гюндоган перешел в Барселону. Сити не удалось удержать полузащитника

"Барселона" получила разрешение зарегистрировать полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана, сообщает Фабрицио Романо. Контракт немца с "горожанами" истекает в конце июня.

Сам 32-летний немец дал добро на переход. Полузащитник подписывает контракт на 2 года с опцией продления ещё на сезон.

"Манчестер Сити" пытался продлить контракт с футболистом, но не удалось. Теперь, вероятно, горожане сфокусируются на переходе Матео Ковачича из "Челси", который заменит немца. Хавбеком также интересовались в "ПСЖ", но даже в клубе осознавали, что не смогут посоревноваться с "Барсой".

В минувшем сезоне Гюндоган провел за "Сити" 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Сообщалось, что Хави гарантировал Илкаю место в основном составе.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. ???????????? #FCB



Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms