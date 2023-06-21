Романо: Гюндоган перешел в Барселону. Сити не удалось удержать полузащитника

"Барселона" получила разрешение зарегистрировать полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана, сообщает Фабрицио Романо. Контракт немца с "горожанами" истекает в конце июня.

Сам 32-летний немец дал добро на переход. Полузащитник подписывает контракт на 2 года с опцией продления ещё на сезон.

"Манчестер Сити" пытался продлить контракт с футболистом, но не удалось. Теперь, вероятно, горожане сфокусируются на переходе Матео Ковачича из "Челси", который заменит немца. Хавбеком также интересовались в "ПСЖ", но даже в клубе осознавали, что не смогут посоревноваться с "Барсой".

В минувшем сезоне Гюндоган провел за "Сити" 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Сообщалось, что Хави гарантировал Илкаю место в основном составе.