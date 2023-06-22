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Левандовский отказал клубу из Саудовской Аравии. Ему предлагали 150 миллионов евро
Деньги не интересуют
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский отказал неназваному клубу из Саудовской Аравии. Ему предлагали зарплату в размере 150 миллионов евро в год.
Это не заинтересовало футболиста и он принял решение остаться в "Барсе". Поляк не стал даже вести переговоры.
При этом "Барса" могла бы выручитьб значительные средства с продажи футболиста, контракт которого истекает летом 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Роберт провел за "Барсу" 46 матчей, забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.
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