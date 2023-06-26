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Официально. Илкай Гюндоган перешел в Барселону
В статусе свободного агента
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.
Контракт 32-летнего немецкого хавбека будет действовать до лета 2025 года, с опцией продления еще на один сезон. Клаусула составляет 400 миллионов евро.
Гюндоган перебрался в стан "сине-гранатовых" в статусе свободного агента, так как его контракт с "горожанами" истекает 30 июня.
Илкай выступал за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. В общей сложности он провел 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 40 результативных передач. Вместе с английской командой он 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, четырежды - Кубок английской лиги и 1 раз Лигу чемпионов.
????❤ @IlkayGuendogan is CULER! pic.twitter.com/DrbOOIMSLe— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023
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