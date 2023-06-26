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Официально. Илкай Гюндоган перешел в Барселону

Испания
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(1 голосов)

В статусе свободного агента

Официально. Илкай Гюндоган перешел в Барселону

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Контракт 32-летнего немецкого хавбека будет действовать до лета 2025 года, с опцией продления еще на один сезон. Клаусула составляет 400 миллионов евро.

Гюндоган перебрался в стан "сине-гранатовых" в статусе свободного агента, так как его контракт с "горожанами" истекает 30 июня.

Илкай выступал за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. В общей сложности он провел 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 40 результативных передач. Вместе с английской командой он 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, четырежды - Кубок английской лиги и 1 раз Лигу чемпионов.

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В статье: Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (4)
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Перевзутий
26.06.2023 в 12:04
Прекрасно. Осталось хорошего нападающего купить
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Spokoyno (Київ)
26.06.2023 в 11:52
Дійсно враховуючи відхід Бускетса дуже необхідний гравець... Тим більш, як вільний агент! Тепер справа тренерського штабу вбудувати його в гру.
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hrdhrd (Україна)
26.06.2023 в 11:31
Ну конечно не Бернарду Силва, но тоже мощное подписание. Интересно, что там по зп и кому придется уйти
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lucky_guy
26.06.2023 в 11:45
Дійсно гарне піписання, враховуючи що цей сезон був одним з кращих в кар'єрі Гюндо. Додаткова ротація для Гаві та Педрі, які грають по 50+ матчів за сезон. Нас чекають цікаві класіко)
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