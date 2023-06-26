Официально. Лука Модрич подписал новый контракт с Реалом

"Реал" продолжил сотрудничество с 37-летним полузащитником Лукой Модричем. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

Модрич присоединился к "сливочным" в 2012 году. За одиннадцать сезонов хорват сыграл 488 матчей, в которых забил 37 голов и сделал 77 результативных передач. За это время он выиграл 23 титула с мадридцами: 5 Лиг чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионских титула, 2 Кубка и 4 Суперкубка Испании.

Отметим, Лука становился обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года.