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Официально. Лука Модрич подписал новый контракт с Реалом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Хорват продолжит играть за сливочных

Официально. Лука Модрич подписал новый контракт с Реалом

Фото: The Real Champs

Новина українською

"Реал" продолжил сотрудничество с 37-летним полузащитником Лукой Модричем. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

Модрич присоединился к "сливочным" в 2012 году. За одиннадцать сезонов хорват сыграл 488 матчей, в которых забил 37 голов и сделал 77 результативных передач. За это время он выиграл 23 титула с мадридцами: 5 Лиг чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионских титула, 2 Кубка и 4 Суперкубка Испании.

Отметим, Лука становился обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2023 в 14:55
Гюндоган будет у Луки по душку бегать...
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