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Официально. Лука Модрич подписал новый контракт с Реалом
Хорват продолжит играть за сливочных
Фото: The Real Champs
"Реал" продолжил сотрудничество с 37-летним полузащитником Лукой Модричем. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.
Модрич присоединился к "сливочным" в 2012 году. За одиннадцать сезонов хорват сыграл 488 матчей, в которых забил 37 голов и сделал 77 результативных передач. За это время он выиграл 23 титула с мадридцами: 5 Лиг чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионских титула, 2 Кубка и 4 Суперкубка Испании.
Отметим, Лука становился обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года.
???? @lukamodric10 ????#Modrić2024 pic.twitter.com/OkJ7Ninz2y— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2023
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