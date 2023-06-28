  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона не может расстаться с Умтити. Защитник не хочет терять деньги, которые ему должен клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона не может расстаться с Умтити. Защитник не хочет терять деньги, которые ему должен клуб

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Зачем было продлевать контракт в 2022?

Барселона не может расстаться с Умтити. Защитник не хочет терять деньги, которые ему должен клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Агенты Самюэля Умтити ищут выход для игрока и "Барселоны", так как клуб хочет расстаться с французом. Сам защитник не хочет терять деньги, которые "сине-гранатовые" должны ему по контракту.

В 2022-м игрок продлил контракт с "Барселоной", чтобы клуб мог зарегистрировать Феррана Торреса. Клуб разбил зарплату, которую игрок должен был получить по остовавшемуся году контракта ещё на 4 сезона. Сама сумма также снизилась на 10%.

Теперь "Барса" хочет расстаться с футболистом, но игрок не хочет терять эти деньги. Естесственно, "сине-гранатовые" не могут выплатить зарплату одним платежом – слишком большие потери.

При этом в соглашении с игроком прописанна фиксированная сумма. Если одна из сторон её выплатит летом 2024-го, то сделка будет расторгнута.

По теме
yellow-arrow
Вальверде может пропустить 5 матчей за удар по лицу игрока Вильярреала в конце сезона
yellow-arrow
Эдинсон Кавани покинет Валенсию
yellow-arrow
Ла Лига намерена смягчить зарплатный лимит для клубов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Самюэль Умтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде