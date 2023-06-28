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Барселона не может расстаться с Умтити. Защитник не хочет терять деньги, которые ему должен клуб
Зачем было продлевать контракт в 2022?
Getty Images / Global Images Ukraine
Агенты Самюэля Умтити ищут выход для игрока и "Барселоны", так как клуб хочет расстаться с французом. Сам защитник не хочет терять деньги, которые "сине-гранатовые" должны ему по контракту.
В 2022-м игрок продлил контракт с "Барселоной", чтобы клуб мог зарегистрировать Феррана Торреса. Клуб разбил зарплату, которую игрок должен был получить по остовавшемуся году контракта ещё на 4 сезона. Сама сумма также снизилась на 10%.
Теперь "Барса" хочет расстаться с футболистом, но игрок не хочет терять эти деньги. Естесственно, "сине-гранатовые" не могут выплатить зарплату одним платежом – слишком большие потери.
При этом в соглашении с игроком прописанна фиксированная сумма. Если одна из сторон её выплатит летом 2024-го, то сделка будет расторгнута.
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