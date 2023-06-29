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Деку уговаривает турецкого вундеркинда перейти в Барселону
Первое испытание для нового спортдира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media
Юный хавбек "Фенербахче" Арда Гюлер стал новой целью "Барселоны".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры с 18-летним турком ведет лично Деку. Будущий спортивный директор Блауграны сегодня прилетел в Стамбул.
При этом Sport.es уточняет, что даже если "Барсе" удастся опередить целую группу топ-клубов и уговорить игрока на трансфер, скорее всего, с переездом придется подождать до следующего лета, чтобы вписаться в правила Ла Лиги.
18-летний Гюлер в минувшем сезоне выдал 6+7 в 35 матчах за "Фенербахче", выступая на позиции атакующего хавбека. Также он уже забил дебютный гол за взрослую сборную Турции.
Ранее СМИ писали, что ближе всех к переходу Гюлера приблизился "Милан".
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