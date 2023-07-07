Жирона подписала экс-защитника МЮ, Аякса и Баварии

Центральный защитник Дэйли Блинд подписал двухлетний контракт с "Жироной".

В Испанию 33-летний стоппер перебрался как свободный агент. Его последним клубом была "Бавария", где Блинд не имел места в старте и за полгода сыграл лишь 4 матча в Бундеслиге.

Свои лучшие годы Дэйли провел в "Аяксе" (333 матча, 13 голов) и "МЮ" (141 матч, 6 голов).

Кроме того, на счету ветерана 101 матч и 3 гола за национальную сборную Нидерландов.

Для "Жироны" это второй трансфер этим летом после подписания голкипера Пауло Гассаниги.