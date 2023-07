"Победы 10:0 и 15:0 стали нормой". Как Месси, Пике и Фабрегас детьми переписали историю Барселоны

"В одном из матчей мы вели 3:0 уже на 3-й минуте. Это казалось почти невозможным. Я повернулся к помощнику и спросил: "Что мы теперь скажем им? Какую установку давать в перерыве, если вы и так выиграете 8:0?"

Это слова бедного Тито Вилановы. Именно он открыл эту группу, развил ее; сделал почти невозможное – выиграл с пятнадцатилетними чемпионат U-16.

Уже тогда никто не сомневался, что они вырастут в настоящих звезд – особенно крохотный аргентинец, которого не могла остановить даже тройная опека.

До его появления Класс’87 "Барселоны" еще изредка уступал – например, "Реалу" в финале престижного Торнео де Брунете в 2001-м. Но дальше Месси показал себя – и с тех пор они не проигрывали два года.

***

Пожалуй, каждый футбольный человек слышал это раз десять, не меньше.

Дефолт в Аргентине; отец теряет хорошо оплачиваемую работу на заводе; "Ньюэлз Олд Бойз" решают, что оплачивать Лео дорогое гормональное лечение не так уж необходимо – и тогда на горизонте появляется "Барселона".

И хотя там тоже царил хаос, и споры порядочно затянулись, в конце концов в декабре 2000-го Карлес Решак написал на салфетке в ресторане:

"Я, Карлес Решак, как технический секретарь ФК "Барселона", и, несмотря на существование некоторых противоположных мнений, обязуюсь подписать контракт с Лионелем Месси и выполнить согласованные с ним условия".

Легендарно! Но у других были свои истории. Так, Жерар Пике был из блатных. Его привел в клуб дедушка, бывший вице-президент "Барсы" Амадор Бернабеу. Никакого просмотра на общих правах – парня отвели напрямую к тренеру Альберту Бенейжесу, чтобы тот "сказал, что думает". Ответ пришел через два часа: "Амадор, твой малыш – машина".

В то же время Сеска Фабрегаса в "Барсу" отпускать не хотели. Его первый клуб "Матаро" для секретности не включал парня в заявки на матчи с каталонцами – наверное, хотели собрать побольше детских призов. Но план провалился.

***

Были там и другие – не столь талантливые, но большинство все же стали профи.

Так, центр поля рядом с Фабрегасом цементировал будущий "Моряк" Сито Риера; на левом фланге добавлял мощи сын знаменитого вратаря Жака Сонго'О Франк; за первый пас отвечал будущий стоппер "Вальядолида" Марк Вальенте.

Ну, и еще был Виктор Васкес – очевидно самый интересный из "остальных", чью карьеру сломала страшная травма колена.

"За время своей работы я никогда не встречал такой амбициозной и конкурентоспособной группы. И не только в матчах, но и на занятиях. Иногда приходилось жать на тормоза. Они относились к тренировкам как к финалам, а играли просто блестяще", – вспоминает Алекс Гарсия, экс-тренер академии "Барсы".

Просто представьте – уже в команде U-15 в сезоне-2001/02 Месси играл как фальшивая девятка!

Это Тито Виланова, большой фанат Кройфа, выбрал схему 3-4-3, и поскольку естественного центрфорварда не было, позицию закрывал Лео, который был там только на бумаге, а по факту играл везде.

В то же время на другом конце поля поражал тренеров, соперников, а иногда даже Марка Вальенте Фабрегас:

"У Сеска был дар – он искусно читал игру. Когда мы играли в квадрат, то всегда казалось, что он выбирал плохую позицию, но мяч все равно каким-то образом попадал в него".

Пике с такими партнерами очень не хватало работы, так что Виланова придумал для него особые тренировки с акцентом на верховую борьбу. Из-за них Жерар уходил с поля позже всех, пока не научился мощно бить головой.

FC Barcelona's Class of 87.



Plenty of amazing talents such as Leo Messi, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Franck Songo'o, Víctor Vázquez, Marc Valiente, Marc Pedraza, Toni Calvo, Sito Riera.



Coached by Tito Vilanova among the others.



La Masia's best team ever. pic.twitter.com/u28F54ZqIk — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) January 2, 2022

***

Ну, и была в Пике еще одна роль, без которой не было бы тех побед – он был болтуном.

Тем временем у Месси адаптация за пределами поля проходила тяжело. Потому ли, что он жил не в кампусах Ла Масии, а снимал квартиру с отцом? Кто знает. В любом случае Фабрегас долго считал его немым.

Изменил это случай. В 2002-м "Барсу" U-15 пригласили в Италию на Турнир Маэстрелли, и Лео взял с собой на Апеннины на тот момент главное сокровище – новую PlayStation. И что вы думаете? После ужина она исчезла! И вместе с ней бутсы, экипировка, личные вещи – все. Когда Месси это увидел, он застыл на месте и схватился за голову.

"Расслабься, они здесь. Мы это со всеми новенькими делаем. Теперь ты один из нас, добро пожаловать!" – после минутной паузы не выдержал Пике.

Удивительным образом Лео это рассмешило, и впервые за полтора года он завел разговор не о футболе.

"После этого Месси был совсем другим, – рассказывает полузащитник Хулио де Диос. "Теперь он шутил, и я думаю, что Пике своей затеей все перевернул. "Вот теперь Лео с нами!" – так мы говорили. Мы стали группой братьев".

На поле проблем и подавно не возникало. "Барселона" легко выиграла Турнир Маэстрелли, в финале одолев "Парму". Месси забил во всех матчах без исключения.

Параллельно "Барса" U-15 стала первой и единственной командой, выигравшей региональную лигу U-16 (Преферент Каталона).

Примерно в то же время к Пике приклеилось прозвище Босс – не только за уверенную игру, но и за эффективное решение проблем субтильных партнеров, и в первую очередь Блохи, как они между собой называли Месси.

***

Алекс Гарсия, подхвативший команду у Вилановы в сезоне-2002/03, не следил за результатами – это было излишне.

"Вопрос был в том, сколько голов мы забьем, а не в том, выиграем ли", - вспоминает Виктор Васкес. "Счета 10:0 или 15:0 стали нормой. Мы с Месси соперничали, кто забьет больше голов в каждой игре. Пике и Сеск пытались превзойти друг друга в отборах и перехватах".

Порой они тупо издевались. Крайний защитник Ориоль Паленсия вспоминает, как выиграл одну игру со счётом 22:0; Фабрегас помнит счет 32:0.

И нет, вовсе не голы были их целью - ребята пахали, чтобы стать профи. Стимулов становилось каждый день больше. Уже скоро на Сеска вышел "Арсенал", на Пике – "Ман Юнайтед".

ON THIS DAY: In 2003, Cesc Fabregas became Arsenal's youngest ever goalscorer.



◉ 304 games

◉ 35 Premier League goals

◉ 70 Premier League assists



And he went on to become the Gunners' second-youngest ever captain. ???? pic.twitter.com/2mSTykAOmF — Squawka (@Squawka) December 2, 2021

Боссы "Барсы" смотрели на это сквозь пальцы. Больше всего их интересовал Месси, и чтобы Лео не надоело в юниорах, его перевели в U-19; приглашали к тренировкам с основой.

В конце сезона-2002/03 Месси уже почти не играл за U-16, однако все равно настрелял в чемпионате 40 голов. Выходивший регулярно Васкес наколотил 31.

Их кульминация наступила 4 мая 2003 года - финал Кубка Каталонии против "Эспаньола"; вот только Лео за неделю до матча сломали скулу. Что делать? По правилам он не должен был выходить на поле. Лишь в последний момент "Барса" выпросила для Месси право сыграть в защитной маске.

Собственно, поэтому матч и прозвали El partido de la mascara – Игра Маски. На Месси напяли изделие, сделанное ранее для Карлеса Пуйоля, и велели не снимать до завершения игры.

Минут десять он так бегал, толком не понимая куда бежит, а потом выбросил маску куда подальше.

"Он сказал, что пусть его лучше сломают, но он не может в этом играть. Уже без маски Лео забил еще два раза до перерыва, после чего мы его заменили от греха подальше. Матч мы выиграли 4:1. А я в тот день понял, что для Месси футбол уже не просто игра, а коллективная работа", – признается Гарсия.

***

Собственно, это был последний поединок Класса’87; триумфальное завершение детства. Дальше у каждого был свой путь.

Месси еще в 2003-м дебютировал за основу Барсы в спарринге с "Порту" Жозе Моуриньо.

Фабрегас поехал покорять "Арсенал". На "Камп Ноу" как раз засияли Хави с Иньестой, и он не видел себе места. Жерар Пике, как и Месси, сначала пробился в U-19, но уже через год подписал полноценный контракт с "МЮ" - сэр Алекс знал толк в защитниках.

"Я остался и пытался сохранить мечту об этой команде так долго, как мог, – вздыхает Васкес. "Я надеялся однажды сыграть в основе с Лео, и хотя мне понадобилось больше времени, но я очень горжусь, что побывал там".

За основу "Барсы" он отбегал несколько матчей и даже забил в ЛЧ "Рубину", прежде чем Пеп Гвардиола не закрыл эту тему в 2011-м: "Хватит. Ты должен понять, что это конец. Тебе пора уходить".

Виктор по итогу сделал карьеру в Бельгии и МЛС - не так уж плохо на фоне Франка Сонго'О, который не насобирал и сотни матчей, скитаясь по низшим лигам Британии. И уж точно это лучше Хулио де Диоса и Хуанхо Клауси, не поднявшихся выше Сегунды-Б. Для этих и других ребят Клас'87 – наибольший успех в футболе.

"Вы же пришли ко мне только потому, что в детстве моим другом был Месси?" - 36-летний Васкес улыбается, ведь точно знает, что прав.

Для звезд это иначе, хотя недавно и Фабрегас признавался, что "дни в Ла-Масии были для него самыми счастливыми в жизни".

Ну и уж точно это был особенный опыт для тренеров. Виланова о нем уже не расскажет, а вот Алекс Гарсия после еще двух десятков лет в "Барсе" категоричен, будто врач, ставящий диагноз: