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"Победы 10:0 и 15:0 стали нормой". Как Месси, Пике и Фабрегас детьми переписали историю Барселоны

Испания
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О величественном Классе’87

"Победы 10:0 и 15:0 стали нормой". Как Месси, Пике и Фабрегас детьми переписали историю Барселоны

Фото: marca.com

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"В одном из матчей мы вели 3:0 уже на 3-й минуте. Это казалось почти невозможным. Я повернулся к помощнику и спросил: "Что мы теперь скажем им? Какую установку давать в перерыве, если вы и так выиграете 8:0?"

Это слова бедного Тито Вилановы. Именно он открыл эту группу, развил ее; сделал почти невозможное – выиграл с пятнадцатилетними чемпионат U-16.

Уже тогда никто не сомневался, что они вырастут в настоящих звезд – особенно крохотный аргентинец, которого не могла остановить даже тройная опека.

До его появления Класс’87 "Барселоны" еще изредка уступал – например, "Реалу" в финале престижного Торнео де Брунете в 2001-м. Но дальше Месси показал себя – и с тех пор они не проигрывали два года.

***

Пожалуй, каждый футбольный человек слышал это раз десять, не меньше.

Дефолт в Аргентине; отец теряет хорошо оплачиваемую работу на заводе; "Ньюэлз Олд Бойз" решают, что оплачивать Лео дорогое гормональное лечение не так уж необходимо – и тогда на горизонте появляется "Барселона".

И хотя там тоже царил хаос, и споры порядочно затянулись, в конце концов в декабре 2000-го Карлес Решак написал на салфетке в ресторане:

"Я, Карлес Решак, как технический секретарь ФК "Барселона", и, несмотря на существование некоторых противоположных мнений, обязуюсь подписать контракт с Лионелем Месси и выполнить согласованные с ним условия".

Легендарно! Но у других были свои истории. Так, Жерар Пике был из блатных. Его привел в клуб дедушка, бывший вице-президент "Барсы" Амадор Бернабеу. Никакого просмотра на общих правах – парня отвели напрямую к тренеру Альберту Бенейжесу, чтобы тот "сказал, что думает". Ответ пришел через два часа: "Амадор, твой малыш – машина".

В то же время Сеска Фабрегаса в "Барсу" отпускать не хотели. Его первый клуб "Матаро" для секретности не включал парня в заявки на матчи с каталонцами – наверное, хотели собрать побольше детских призов. Но план провалился.

***

Были там и другие – не столь талантливые, но большинство все же стали профи.

Так, центр поля рядом с Фабрегасом цементировал будущий "Моряк" Сито Риера; на левом фланге добавлял мощи сын знаменитого вратаря Жака Сонго'О Франк; за первый пас отвечал будущий стоппер "Вальядолида" Марк Вальенте.

Ну, и еще был Виктор Васкес – очевидно самый интересный из "остальных", чью карьеру сломала страшная травма колена.

"За время своей работы я никогда не встречал такой амбициозной и конкурентоспособной группы. И не только в матчах, но и на занятиях. Иногда приходилось жать на тормоза. Они относились к тренировкам как к финалам, а играли просто блестяще", – вспоминает Алекс Гарсия, экс-тренер академии "Барсы".

Просто представьте – уже в команде U-15 в сезоне-2001/02 Месси играл как фальшивая девятка!

Это Тито Виланова, большой фанат Кройфа, выбрал схему 3-4-3, и поскольку естественного центрфорварда не было, позицию закрывал Лео, который был там только на бумаге, а по факту играл везде.

В то же время на другом конце поля поражал тренеров, соперников, а иногда даже Марка Вальенте Фабрегас:

"У Сеска был дар – он искусно читал игру. Когда мы играли в квадрат, то всегда казалось, что он выбирал плохую позицию, но мяч все равно каким-то образом попадал в него".

Пике с такими партнерами очень не хватало работы, так что Виланова придумал для него особые тренировки с акцентом на верховую борьбу. Из-за них Жерар уходил с поля позже всех, пока не научился мощно бить головой.

***

Ну, и была в Пике еще одна роль, без которой не было бы тех побед – он был болтуном.

Тем временем у Месси адаптация за пределами поля проходила тяжело. Потому ли, что он жил не в кампусах Ла Масии, а снимал квартиру с отцом? Кто знает. В любом случае Фабрегас долго считал его немым.

Изменил это случай. В 2002-м "Барсу" U-15 пригласили в Италию на Турнир Маэстрелли, и Лео взял с собой на Апеннины на тот момент главное сокровище – новую PlayStation. И что вы думаете? После ужина она исчезла! И вместе с ней бутсы, экипировка, личные вещи – все. Когда Месси это увидел, он застыл на месте и схватился за голову.

"Расслабься, они здесь. Мы это со всеми новенькими делаем. Теперь ты один из нас, добро пожаловать!" – после минутной паузы не выдержал Пике.

Удивительным образом Лео это рассмешило, и впервые за полтора года он завел разговор не о футболе.

"После этого Месси был совсем другим, – рассказывает полузащитник Хулио де Диос. "Теперь он шутил, и я думаю, что Пике своей затеей все перевернул. "Вот теперь Лео с нами!" – так мы говорили. Мы стали группой братьев".

На поле проблем и подавно не возникало. "Барселона" легко выиграла Турнир Маэстрелли, в финале одолев "Парму". Месси забил во всех матчах без исключения.

Параллельно "Барса" U-15 стала первой и единственной командой, выигравшей региональную лигу U-16 (Преферент Каталона).

Примерно в то же время к Пике приклеилось прозвище Босс – не только за уверенную игру, но и за эффективное решение проблем субтильных партнеров, и в первую очередь Блохи, как они между собой называли Месси.

***

Алекс Гарсия, подхвативший команду у Вилановы в сезоне-2002/03, не следил за результатами – это было излишне.

"Вопрос был в том, сколько голов мы забьем, а не в том, выиграем ли", - вспоминает Виктор Васкес. "Счета 10:0 или 15:0 стали нормой. Мы с Месси соперничали, кто забьет больше голов в каждой игре. Пике и Сеск пытались превзойти друг друга в отборах и перехватах".

Порой они тупо издевались. Крайний защитник Ориоль Паленсия вспоминает, как выиграл одну игру со счётом 22:0; Фабрегас помнит счет 32:0.

И нет, вовсе не голы были их целью - ребята пахали, чтобы стать профи. Стимулов становилось каждый день больше. Уже скоро на Сеска вышел "Арсенал", на Пике – "Ман Юнайтед".

Боссы "Барсы" смотрели на это сквозь пальцы. Больше всего их интересовал Месси, и чтобы Лео не надоело в юниорах, его перевели в U-19; приглашали к тренировкам с основой.

В конце сезона-2002/03 Месси уже почти не играл за U-16, однако все равно настрелял в чемпионате 40 голов. Выходивший регулярно Васкес наколотил 31.

Их кульминация наступила 4 мая 2003 года - финал Кубка Каталонии против "Эспаньола"; вот только Лео за неделю до матча сломали скулу. Что делать? По правилам он не должен был выходить на поле. Лишь в последний момент "Барса" выпросила для Месси право сыграть в защитной маске.

Собственно, поэтому матч и прозвали El partido de la mascara – Игра Маски. На Месси напяли изделие, сделанное ранее для Карлеса Пуйоля, и велели не снимать до завершения игры.

Минут десять он так бегал, толком не понимая куда бежит, а потом выбросил маску куда подальше.

"Он сказал, что пусть его лучше сломают, но он не может в этом играть. Уже без маски Лео забил еще два раза до перерыва, после чего мы его заменили от греха подальше. Матч мы выиграли 4:1. А я в тот день понял, что для Месси футбол уже не просто игра, а коллективная работа", – признается Гарсия.

***

Собственно, это был последний поединок Класса’87; триумфальное завершение детства. Дальше у каждого был свой путь.

Месси еще в 2003-м дебютировал за основу Барсы в спарринге с "Порту" Жозе Моуриньо.

Фабрегас поехал покорять "Арсенал". На "Камп Ноу" как раз засияли Хави с Иньестой, и он не видел себе места. Жерар Пике, как и Месси, сначала пробился в U-19, но уже через год подписал полноценный контракт с "МЮ" - сэр Алекс знал толк в защитниках.

"Я остался и пытался сохранить мечту об этой команде так долго, как мог, – вздыхает Васкес. "Я надеялся однажды сыграть в основе с Лео, и хотя мне понадобилось больше времени, но я очень горжусь, что побывал там".

За основу "Барсы" он отбегал несколько матчей и даже забил в ЛЧ "Рубину", прежде чем Пеп Гвардиола не закрыл эту тему в 2011-м: "Хватит. Ты должен понять, что это конец. Тебе пора уходить".

Виктор по итогу сделал карьеру в Бельгии и МЛС - не так уж плохо на фоне Франка Сонго'О, который не насобирал и сотни матчей, скитаясь по низшим лигам Британии. И уж точно это лучше Хулио де Диоса и Хуанхо Клауси, не поднявшихся выше Сегунды-Б. Для этих и других ребят Клас'87 – наибольший успех в футболе.

"Вы же пришли ко мне только потому, что в детстве моим другом был Месси?" - 36-летний Васкес улыбается, ведь точно знает, что прав.

Для звезд это иначе, хотя недавно и Фабрегас признавался, что "дни в Ла-Масии были для него самыми счастливыми в жизни".

Ну и уж точно это был особенный опыт для тренеров. Виланова о нем уже не расскажет, а вот Алекс Гарсия после еще двух десятков лет в "Барсе" категоричен, будто врач, ставящий диагноз:

"Класс'87 – это была идеальная смесь невероятных талантов с просто хорошими игроками, которые занимались вместе с 11 лет. Среди них было много прирожденных победителей. Повторить такое в сложившихся условиях мы не сможем больше никогда".

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В статье: Лионель Месси Сеск Фабрегас Тито Виланова Барселона Марк Вальенте Виктор Васкес Жерар Пике
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