Жирона подписала прямого конкурента для Цыганкова

"Жирона" оформила переход вингера "Труа" Савио Морейра.

19-летний бразилец будет выступать за испанский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон Морейра провел в аренде в ПСВ. На его счету 2 гола и 4 ассиста в 17 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

Отметим, что Савио играет на позиции правого вингера и он станет прямым конкурентом для украинца Виктора Цыганкова.

"Труа" и "Жирона" входят в систему City Football Group.