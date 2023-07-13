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Жирона подписала прямого конкурента для Цыганкова
Аренда на один сезон
Фото: gironafc.cat
"Жирона" оформила переход вингера "Труа" Савио Морейра.
19-летний бразилец будет выступать за испанский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
Минувший сезон Морейра провел в аренде в ПСВ. На его счету 2 гола и 4 ассиста в 17 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
Отметим, что Савио играет на позиции правого вингера и он станет прямым конкурентом для украинца Виктора Цыганкова.
"Труа" и "Жирона" входят в систему City Football Group.
???????????????????????????????????? SÁVIO! ????????????— Girona FC (@GironaFC) July 13, 2023
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