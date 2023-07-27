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Джуд Беллингем эффектно забил свой первый гол за Реал. Видео
Шикарный гол 20-летнего англичанина за Мадрид
Фото: twitter.com/realmadrid
Новичок “Реала” Джуд Беллингем во втором матче подряд вышел в стартовом составе мадридского клуба, действуя на вершина “ромба” в центре поля. Стомиллионный англичанин воспользовался своей высокой позицией уже на шестой минуте, получив пас из глубины от Рюдигера, и перекинув дебютанта “Манчестер Юнайтед” Андре Онана.
Не менее красиво свой первый гол за “Реал” забил и форвард сборной Испании Хоселу, в падении замкнув подачу Васкеса.
Товарищеский матч. Хьюстон, Техас, “NRG Стэдиум”
“Реал” Мадрид – “Манчестер Юнайтед” 2:0
Голы: Беллингем 6, Хоселу 89
“Реал”: Лунин – Карвахаль (Васкес 46), Рюдигер (Начо 62), Алаба (Милитан 62), Гарсия (Менди 46) – Модрич (Диас 62), Чуамени (Кроос 46), Камавинга – Беллингем (Вальведре 46) – Родриго (Хоселу 61), Винисиус (Пас 72)
“Манчестер Юнайтед”: Онана – Шоу (Уильямс 62), Мартинес (Линделеф 62), Варан (Магуайр 62), Уан-Биссака (Далот 62) – Майну (Эриксен 6, ван де Бек 62), Каземиро (Мактомини 62) – Гарначо (Антони 62), Фернандеш, Маунт – Рашфорд
Предупреждения: Камавинга 70 – Мартинес 42, Фернандеш 81
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