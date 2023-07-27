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Джуд Беллингем эффектно забил свой первый гол за Реал. Видео

Испания
(1 голосов)

Шикарный гол 20-летнего англичанина за Мадрид 

Джуд Беллингем эффектно забил свой первый гол за Реал. Видео

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

Новичок “Реала” Джуд Беллингем во втором матче подряд вышел в стартовом составе мадридского клуба, действуя на вершина “ромба” в центре поля. Стомиллионный англичанин воспользовался своей высокой позицией уже на шестой минуте, получив пас из глубины от Рюдигера, и перекинув дебютанта “Манчестер Юнайтед” Андре Онана.

Не менее красиво свой первый гол за “Реал” забил и форвард сборной Испании Хоселу, в падении замкнув подачу Васкеса.

Товарищеский матч. Хьюстон, Техас, “NRG Стэдиум”

“Реал” Мадрид – “Манчестер Юнайтед” 2:0

Голы: Беллингем 6, Хоселу 89

“Реал”: Лунин – Карвахаль (Васкес 46), Рюдигер (Начо 62), Алаба (Милитан 62), Гарсия (Менди 46) – Модрич (Диас 62), Чуамени (Кроос 46), Камавинга – Беллингем (Вальведре 46) – Родриго (Хоселу 61), Винисиус (Пас 72)

“Манчестер Юнайтед”: Онана – Шоу (Уильямс 62), Мартинес (Линделеф 62), Варан (Магуайр 62), Уан-Биссака (Далот 62) – Майну (Эриксен 6, ван де Бек 62), Каземиро (Мактомини 62) – Гарначо (Антони 62), Фернандеш, Маунт – Рашфорд

Предупреждения: Камавинга 70 – Мартинес 42, Фернандеш 81

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В статье: Хоселу Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Андре Онана Джуд Беллингем
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2023 в 13:25
Тем временем, Каталонские штемазлы шлак и покупают
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0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.07.2023 в 11:36
Гол из офсайда. Ну, как обычно у Реала. Не считаю беллингема тем, кто будет делать погоду в реале. Как минимум, год-полтора на адаптацию.
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0
0
trafalgar (Запорожье)
27.07.2023 в 12:20
бабселонский мусор ты
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0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.07.2023 в 12:42
трижды педридский мусор ты
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 13:37
Не, там нема офсайда, я спецом смотрел. Сначала тоже показалось. Не согласен. Думаю Джуда быстро впишется в команду, он качественный игрок, это видно. Не будем считать всех игроков Среала лузерами, тем паче Беллингем только шо пришёл. Другое дело КУДА он пришёл... и шо с ним будет ПОТОМ в той клоаке, читай помойке, читай террариуме (если придёт Мбаппе). Мадри@асы, зацените, как я про к сожалению вашего игрока.
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Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 11:22
Да, мячи красивые, ничего не скажешь. Но в Ла Лиге такое у Хоселу не прокатит. А Беллингем действительно стоящий трансфер Среала. Классный игрок. Жаль не у нас.
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