Джуд Беллингем эффектно забил свой первый гол за Реал. Видео

Новичок “Реала” Джуд Беллингем во втором матче подряд вышел в стартовом составе мадридского клуба, действуя на вершина “ромба” в центре поля. Стомиллионный англичанин воспользовался своей высокой позицией уже на шестой минуте, получив пас из глубины от Рюдигера, и перекинув дебютанта “Манчестер Юнайтед” Андре Онана.

Не менее красиво свой первый гол за “Реал” забил и форвард сборной Испании Хоселу, в падении замкнув подачу Васкеса.

Товарищеский матч. Хьюстон, Техас, “NRG Стэдиум”

“Реал” Мадрид – “Манчестер Юнайтед” 2:0

Голы: Беллингем 6, Хоселу 89

“Реал”: Лунин – Карвахаль (Васкес 46), Рюдигер (Начо 62), Алаба (Милитан 62), Гарсия (Менди 46) – Модрич (Диас 62), Чуамени (Кроос 46), Камавинга – Беллингем (Вальведре 46) – Родриго (Хоселу 61), Винисиус (Пас 72)

“Манчестер Юнайтед”: Онана – Шоу (Уильямс 62), Мартинес (Линделеф 62), Варан (Магуайр 62), Уан-Биссака (Далот 62) – Майну (Эриксен 6, ван де Бек 62), Каземиро (Мактомини 62) – Гарначо (Антони 62), Фернандеш, Маунт – Рашфорд

Предупреждения: Камавинга 70 – Мартинес 42, Фернандеш 81