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Барселона хочет себе защитника Вальядолида. За ним следил Ювентус
Много кто хочет себе испанца
Twitter Fabrizio Romano
"Барселона" интересуется правым защитником "Реал Вальядолид" Иваном Фреснедой. Отступные, прописанные в контракте 18-летнего испанца, составляют 20 миллионов евро.
Руководство "блауграны" не хочет платить отступные и предложит за футболиста более 10 миллионов евро плюс бонусы. В клубе считают, что Иван подходит идеологии и впишется в команду.
"Барса" уже связалась с руководством "Вальядолида". Считается, что закрыть сделку будет сложно.
В прошлом сезоне Фреснеда провел 34 матча. Трансферная стоимость испанца – 15 миллионов евро.
Прошлой осенью сообщалось, что скауты "Ювентуса" ездили просматривать игры Фреснеды. Клуб так и не решился подписывать защитника.
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