  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет себе защитника Вальядолида. За ним следил Ювентус
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет себе защитника Вальядолида. За ним следил Ювентус

Испания
(1 голосов)

Много кто хочет себе испанца

Барселона хочет себе защитника Вальядолида. За ним следил Ювентус

Twitter Fabrizio Romano

Новина українською

"Барселона" интересуется правым защитником "Реал Вальядолид" Иваном Фреснедой. Отступные, прописанные в контракте 18-летнего испанца, составляют 20 миллионов евро.

Руководство "блауграны" не хочет платить отступные и предложит за футболиста более 10 миллионов евро плюс бонусы. В клубе считают, что Иван подходит идеологии и впишется в команду.

"Барса" уже связалась с руководством "Вальядолида". Считается, что закрыть сделку будет сложно.

В прошлом сезоне Фреснеда провел 34 матча. Трансферная стоимость испанца – 15 миллионов евро.

Прошлой осенью сообщалось, что скауты "Ювентуса" ездили просматривать игры Фреснеды. Клуб так и не решился подписывать защитника.

По теме
yellow-arrow
Дисциплинарный комитет УЕФА: Барселона временно допущена к еврокубкам
yellow-arrow
Давид Сильва завершил карьеру после разрыва крестов в 37 лет
yellow-arrow
Бывший защитник Атлетико и Интера принял решение завершить карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Вальядолид Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде