Барселона хочет себе защитника Вальядолида. За ним следил Ювентус

"Барселона" интересуется правым защитником "Реал Вальядолид" Иваном Фреснедой. Отступные, прописанные в контракте 18-летнего испанца, составляют 20 миллионов евро.

Руководство "блауграны" не хочет платить отступные и предложит за футболиста более 10 миллионов евро плюс бонусы. В клубе считают, что Иван подходит идеологии и впишется в команду.

"Барса" уже связалась с руководством "Вальядолида". Считается, что закрыть сделку будет сложно.

В прошлом сезоне Фреснеда провел 34 матча. Трансферная стоимость испанца – 15 миллионов евро.

Прошлой осенью сообщалось, что скауты "Ювентуса" ездили просматривать игры Фреснеды. Клуб так и не решился подписывать защитника.