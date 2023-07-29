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Сосьедад собирается арендовать полузащитника Манчестер Юнайтед

Испания
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Речь идет об аренде с последующим правом выкупа

Сосьедад собирается арендовать полузащитника Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Реал Сосьедад" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере полузащитника Донни ван де Бека.

Речь идет об аренде 26-летнего нидерландца с последующим правом выкупа за сезон или два. Напомним, испанский клуб в этом году сыграет в Лиге чемпионов.

Юнайтед приобрел ван де Бека в 2020 году за 39 млн евро. За все время в клубе футболист сыграл лишь 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Relevo

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