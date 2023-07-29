Сосьедад собирается арендовать полузащитника Манчестер Юнайтед

"Реал Сосьедад" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере полузащитника Донни ван де Бека.

Речь идет об аренде 26-летнего нидерландца с последующим правом выкупа за сезон или два. Напомним, испанский клуб в этом году сыграет в Лиге чемпионов.

Юнайтед приобрел ван де Бека в 2020 году за 39 млн евро. За все время в клубе футболист сыграл лишь 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.