Испания
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Сосьедад собирается арендовать полузащитника Манчестер Юнайтед
Речь идет об аренде с последующим правом выкупа
Фото: twitter.com/ManUtd
"Реал Сосьедад" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере полузащитника Донни ван де Бека.
Речь идет об аренде 26-летнего нидерландца с последующим правом выкупа за сезон или два. Напомним, испанский клуб в этом году сыграет в Лиге чемпионов.
Юнайтед приобрел ван де Бека в 2020 году за 39 млн евро. За все время в клубе футболист сыграл лишь 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Relevo
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