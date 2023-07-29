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Беллингем может получить гражданство Ирландии – причина прагматичная
Игрок может значительно облегчить себе жизнь в Испании
Фото: twitter.com/realmadrid
Хавбек "Реала" Джуд Беллингем намерен получить ирландское гражданство, чтобы не считаться легионером в Ла Лиге.
"Реал" ожидает, что в посольстве Ирландии подтвердят паспорт Беллингема, чтобы игрока можно было добавить в заявку команды на сезон не как легионера.
Такая процедура необходима "Реалу", поскольку Беллингем, выступающий на международном уровне сборной Англии, считался бы легионером в Испании из-за того, что Великобритания уже не является частью Евросоюза.
Напомним, 20-летний Беллингем перешел в "Реал" этим летом из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера полузащитника составила 103 млн. евро. Контракт Беллингема с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.
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