Беллингем может получить гражданство Ирландии – причина прагматичная

Хавбек "Реала" Джуд Беллингем намерен получить ирландское гражданство, чтобы не считаться легионером в Ла Лиге.

"Реал" ожидает, что в посольстве Ирландии подтвердят паспорт Беллингема, чтобы игрока можно было добавить в заявку команды на сезон не как легионера.

Такая процедура необходима "Реалу", поскольку Беллингем, выступающий на международном уровне сборной Англии, считался бы легионером в Испании из-за того, что Великобритания уже не является частью Евросоюза.

Напомним, 20-летний Беллингем перешел в "Реал" этим летом из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера полузащитника составила 103 млн. евро. Контракт Беллингема с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.