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Реал Мадрид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Эль-Класико

Реал Мадрид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках товарищеского поединка мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сойдутся в очередном Эль-Класико. Команды проводят трансферную кампанию и уже готовы опробовать новые подписания. У "сине-гранатовых" в стартовом составе два новичка, это Гюндоган и Ориол Ромеу. У "сливочных" в старте новенький лишь Беллингем, остальная гвардия новоприбывших на скамейке запасных.

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"Реал" 00:00 "Барселона"

Товарищеский матч
29 июля, AT&T Stadium (Арлингтон)
Интернет-трансляция: MEGOGO, Sport 1

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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