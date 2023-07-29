Реал Мадрид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в рамках товарищеского поединка мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сойдутся в очередном Эль-Класико. Команды проводят трансферную кампанию и уже готовы опробовать новые подписания. У "сине-гранатовых" в стартовом составе два новичка, это Гюндоган и Ориол Ромеу. У "сливочных" в старте новенький лишь Беллингем, остальная гвардия новоприбывших на скамейке запасных.

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"Реал" 00:00 "Барселона"

Товарищеский матч

29 июля, AT&T Stadium (Арлингтон)

Интернет-трансляция: MEGOGO, Sport 1



