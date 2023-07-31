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Менди снова сломался: защитник Реала пропустит около месяца

Испания
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Достаточно было сыграть 3 матча предсезонки

Менди снова сломался: защитник Реала пропустит около месяца

фото - Getty Images

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Ферлан Менди получил повреждение задней поверхности бедра в товерищеском матче с "Барселоной" (0:3) 29-го июля. Его заменили в конце первого тайма и на поле повяился Фран Гарсия.

Восстановление должно занять около месяца. Менди пропустит старт сезона и основным защитником в это времчя будет именно Фран Гарсия.

Стоит отметить, что Франа Гарсию приобрели именно на фоне повышенной травматичности Менди в последнее время.

В прошлом сезоне Менди пропустил около 23-х поединков из-за различных мышечных травм.

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В статье: Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
managingmadrid.com

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