Менди снова сломался: защитник Реала пропустит около месяца

Ферлан Менди получил повреждение задней поверхности бедра в товерищеском матче с "Барселоной" (0:3) 29-го июля. Его заменили в конце первого тайма и на поле повяился Фран Гарсия.

Восстановление должно занять около месяца. Менди пропустит старт сезона и основным защитником в это времчя будет именно Фран Гарсия.

Стоит отметить, что Франа Гарсию приобрели именно на фоне повышенной травматичности Менди в последнее время.

В прошлом сезоне Менди пропустил около 23-х поединков из-за различных мышечных травм.