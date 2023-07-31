Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менди снова сломался: защитник Реала пропустит около месяца
Достаточно было сыграть 3 матча предсезонки
фото - Getty Images
Ферлан Менди получил повреждение задней поверхности бедра в товерищеском матче с "Барселоной" (0:3) 29-го июля. Его заменили в конце первого тайма и на поле повяился Фран Гарсия.
Восстановление должно занять около месяца. Менди пропустит старт сезона и основным защитником в это времчя будет именно Фран Гарсия.
Стоит отметить, что Франа Гарсию приобрели именно на фоне повышенной травматичности Менди в последнее время.
В прошлом сезоне Менди пропустил около 23-х поединков из-за различных мышечных травм.
Популярное сейчас
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- Шахтер объявил о трансфере израильского центрбека
- Ротань: Я даже не понимал, относительно чего апеллировал Вернидуб. Видимо по поводу удаления
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО