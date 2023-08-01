  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. ПСЖ успел активировать отступные Дембеле. У клуба есть 5 дней, чтобы завершить трансфер с Барсой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ успел активировать отступные Дембеле. У клуба есть 5 дней, чтобы завершить трансфер с Барсой

Испания
(1 голосов)

"Барса" теряет важного игрока всего за 25 миллионов евро. Или нет?

ПСЖ успел активировать отступные Дембеле. У клуба есть 5 дней, чтобы завершить трансфер с Барсой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" активировал отступные, прописанные в контракте Усмана Дембеле. "Барселона" получит 25 миллионов, а половину суммы – сам игрок.

Читайте также Барселона хотела обменять Гави, Рафинью и Дембеле на Мбаппе – ПСЖ отказал

Клуб уведомил об активации отступных Дембеле и Ла Лигу. У "парижан" есть 5 дней для того, чтобы завершить сделку.

При этом клубы ведут переговоры, чтобы завершить сделку вне пункта об отступных. Это позволит "ПСЖ" рассрочить платежи, а "Барселоне" получить за футболиста больше, чем 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Хави разочарован, что Дембеле решил уйти в ПСЖ. Он приводил игроку в пример Неймара
yellow-arrow
Стало известно, сколько Реал хочет получить от продажи Лунина
yellow-arrow
Звездный полузащитник Реала продемонстрировал талант игры на рояле. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:39
Всё, отныне ПСЖ война!
Ответить
0
0
avatar
Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:38
Л0хи блъ..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде