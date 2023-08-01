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ПСЖ успел активировать отступные Дембеле. У клуба есть 5 дней, чтобы завершить трансфер с Барсой
"Барса" теряет важного игрока всего за 25 миллионов евро. Или нет?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" активировал отступные, прописанные в контракте Усмана Дембеле. "Барселона" получит 25 миллионов, а половину суммы – сам игрок.
Клуб уведомил об активации отступных Дембеле и Ла Лигу. У "парижан" есть 5 дней для того, чтобы завершить сделку.
При этом клубы ведут переговоры, чтобы завершить сделку вне пункта об отступных. Это позволит "ПСЖ" рассрочить платежи, а "Барселоне" получить за футболиста больше, чем 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
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