ПСЖ успел активировать отступные Дембеле. У клуба есть 5 дней, чтобы завершить трансфер с Барсой

"ПСЖ" активировал отступные, прописанные в контракте Усмана Дембеле. "Барселона" получит 25 миллионов, а половину суммы – сам игрок.

Клуб уведомил об активации отступных Дембеле и Ла Лигу. У "парижан" есть 5 дней для того, чтобы завершить сделку.

При этом клубы ведут переговоры, чтобы завершить сделку вне пункта об отступных. Это позволит "ПСЖ" рассрочить платежи, а "Барселоне" получить за футболиста больше, чем 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.