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Полузащитник Барселоны станет игроком Аль-Ахли

Испания
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Сумма трансфера - 15 млн евро

Полузащитник Барселоны станет игроком Аль-Ахли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Франк Кессье продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 26-летний хавбек перейдет в "Аль-Ахли", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Клубам осталось проверить все необходимые документы и официально подтвердить сделку. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Кессье стал игроком "Барселоны" летом 2022 года, перейдя из "Милана" свободным агентом. В футболке блаугранас он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах.

К слову, этим летом "Аль-Ахли" подписал голкипера "Челси" Эдуара Менди, экс-нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза и игрока "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена.

"Аль-Ахли" выиграл второй дивизион Саудовской Аравии и вернулся в элиту.

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В статье: Барселона Аль-Ахли (Джидда) Франк Кессье
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Источник:
Fabrizio Romano

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