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Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
Чего стоит ждать от испанской кампании-2023/24
Getty Images / Global Images Ukraine
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Подведет ли Педри "Барселону" вновь? Улучшат ли каталонцы свои показатели в главном клубном европейском турнире? Неужели "Реал" ждет переходная кампания? А "Жирону" – кризис второго сезона? Тактические заготовки Анчелотти времен "Милана" под Мбаппе, следующий тренер для "сливочных", аплодисменты Хоселу, перспективы Довбика и Цыганкова, постоянство "Севильи", вечный и такой нужный "Атлетико" Диего Симеоне, молодые таланты чемпионата и прогнозы на сезон – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
- 00:48 – "Барселона". С локальной ареной ситуация понятна. Какие шансы у каталонцев в ЛЧ?
- 09:43 – "Реал". Отсутствие трофеев не станет катастрофой для "сливочных";
- 20:10 – Кто придет в Мадрид после Анчелотти?
- 22:23 – Андрея Лунина устраивает траектория его карьеры;
- 24:43 – "Жирона". Полный ликбез по украинскому филиалу в Ла Лиге;
- 39:58 – "Севилья". Привычные цели, но проблемы с бюджетом;
- 43:42 – "Вильярреал". Распродажа и снижение уровня амбиций;
- 46:06 – "Атлетико". Хватит прогонять Симеоне, лучше пускай уйдет Феликс;
- 55:31 – "Хетафе". Эта команда интересна исключительно… фолами;
- 56:49 – Таланты Ла Лиги. За кем стоит пристально следить;
- 59:10 – Гайд по остальным командам Примеры;
- 01:10:57 – Вы думали, что мы забыли о "Сосьедаде"? Трибьют карьере Давида Силвы;
- 01:13:14 – "Валенсия" – боль ее болельщиков. Ностальгируем по легендарной команде нулевых;
- 01:16:50 – Прогнозы на сезон;
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