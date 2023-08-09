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Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Чего стоит ждать от испанской кампании-2023/24

Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подведет ли Педри "Барселону" вновь? Улучшат ли каталонцы свои показатели в главном клубном европейском турнире? Неужели "Реал" ждет переходная кампания? А "Жирону" – кризис второго сезона? Тактические заготовки Анчелотти времен "Милана" под Мбаппе, следующий тренер для "сливочных", аплодисменты Хоселу, перспективы Довбика и Цыганкова, постоянство "Севильи", вечный и такой нужный "Атлетико" Диего Симеоне, молодые таланты чемпионата и прогнозы на сезон – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

  • 00:48 – "Барселона". С локальной ареной ситуация понятна. Какие шансы у каталонцев в ЛЧ?
  • 09:43 – "Реал". Отсутствие трофеев не станет катастрофой для "сливочных";
  • 20:10 – Кто придет в Мадрид после Анчелотти?
  • 22:23 – Андрея Лунина устраивает траектория его карьеры;
  • 24:43 – "Жирона". Полный ликбез по украинскому филиалу в Ла Лиге;
  • 39:58 – "Севилья". Привычные цели, но проблемы с бюджетом;
  • 43:42 – "Вильярреал". Распродажа и снижение уровня амбиций;
  • 46:06 – "Атлетико". Хватит прогонять Симеоне, лучше пускай уйдет Феликс;
  • 55:31 – "Хетафе". Эта команда интересна исключительно… фолами;
  • 56:49 – Таланты Ла Лиги. За кем стоит пристально следить;
  • 59:10 – Гайд по остальным командам Примеры;
  • 01:10:57 – Вы думали, что мы забыли о "Сосьедаде"? Трибьют карьере Давида Силвы;
  • 01:13:14 – "Валенсия" – боль ее болельщиков. Ностальгируем по легендарной команде нулевых;
  • 01:16:50 – Прогнозы на сезон;

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В статье: Роберт Левандовский Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Диего Симеоне Примера Антуан Гризманн Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Валенсия Гранада Севилья "Хетафе" Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона) Вильярреал Ла Лига Дэйли Блинд Набиль Фекир Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона Подкаст Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
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