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Гюлера все же прооперируют после травмы колена. Известны сроки восстановления
Был шанс, что лечение пройдет без хирургического вмешательства
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency
Новичку "Реала" Арда Гюлеру потребуется операция на колене после травмы. Восстановление может занять полтора месяца.
Гюлер не сыграл ни в одном товарищеском матче за "Реал" и получил повреждение на тренировке. Врачи в последние несколько часов приняли решение, что молодому игроку все же придется перенести операцию на мениске.
Ранее сообщалось, что игроку может не понадобиться операция и плазмотерапия проходит успешно. Похоже, более щадящее лечение не принесло результатов.
В прошлом сезоне Гюлер провел за первую команду "Фенербахче" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. "Реал" заплатил за 18-летнего турка около 20 миллионов евро.
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