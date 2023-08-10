Гюлера все же прооперируют после травмы колена. Известны сроки восстановления

Новичку "Реала" Арда Гюлеру потребуется операция на колене после травмы. Восстановление может занять полтора месяца.

Гюлер не сыграл ни в одном товарищеском матче за "Реал" и получил повреждение на тренировке. Врачи в последние несколько часов приняли решение, что молодому игроку все же придется перенести операцию на мениске.

Ранее сообщалось, что игроку может не понадобиться операция и плазмотерапия проходит успешно. Похоже, более щадящее лечение не принесло результатов.

В прошлом сезоне Гюлер провел за первую команду "Фенербахче" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. "Реал" заплатил за 18-летнего турка около 20 миллионов евро.