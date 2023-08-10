  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гюлера все же прооперируют после травмы колена. Известны сроки восстановления
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гюлера все же прооперируют после травмы колена. Известны сроки восстановления

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Был шанс, что лечение пройдет без хирургического вмешательства

Гюлера все же прооперируют после травмы колена. Известны сроки восстановления

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency

Новина українською

Новичку "Реала" Арда Гюлеру потребуется операция на колене после травмы. Восстановление может занять полтора месяца.

Гюлер не сыграл ни в одном товарищеском матче за "Реал" и получил повреждение на тренировке. Врачи в последние несколько часов приняли решение, что молодому игроку все же придется перенести операцию на мениске.

Ранее сообщалось, что игроку может не понадобиться операция и плазмотерапия проходит успешно. Похоже, более щадящее лечение не принесло результатов.

В прошлом сезоне Гюлер провел за первую команду "Фенербахче" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. "Реал" заплатил за 18-летнего турка около 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
"Мы все с тобой", - Лунин поддержал Куртуа после тяжелой травмы бельгийца
yellow-arrow
AS раскрыл имена вратарей, которые могут заменить травмированного Куртуа
yellow-arrow
Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Арда Гюлер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде