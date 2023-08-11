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Барселона зарегистрировала Араухо. Осталось ещё 10 игроков
Два новичка незарегистрированы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" зарегистрировала Рональда Араухо для Ла Лиги, сообщает Diario Sport. Клубу осталось вписать в заявку ещё 10 игроков.
Контракты остались не зарегистрированы у Иньиго Мартинес, Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Абде Эззальзули, Маркос Алонсо, Клеман Лангле, Серджиньо Дест, Серджи Роберто, Иньяки Пенья и Алекс Бальде. Их должны заявить до конца недели.
Это стало реально благодаря продаже акций Barça Vision за 120 миллионов евро. В общей сложности "Барса" продала 30%.
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