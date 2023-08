Примера. Райо помогли два пенальти, юные Летучие мыши шокировали Севилью

Судьбу дебютного матча чемпионата Испании-2022/23 решили два пенальти.

Оба заработал "Райо Вальекано" и оба справедливы. На 19-й минуте Эдгар Гонсалес зазевался и вместо мяча ударил в корпус набежавшему Нтека; на 27-й - Аридане выиграл верх и пробил в поднятую руку Акиеме.

Паласон и Нтека легко реализовали свои попытки, а дальше "Райо" уже играл по счету.

"Альмерия"? Она вдвое больше владела мячом и вдвое чаще била по воротам, но ей сильно не хватало эффективности. Идриссу Баба даже с линии вратарского головой пробил на три метра выше цели. Еще два выгодных шанса запорол Суарес - его съел великолепный Димитриевский.

2 - Rayo Vallecano have scored two penalty goals in the first half of a LaLiga game for the first time in the 21st century (Isi Palazón and Randy Nteka). Surprise. pic.twitter.com/lj6tMxuMFX

Неожиданный результат, учитывая кадровые проблемы "Райо". Ну, а "Альмерии" надо исправлять ошибки - в следующем туре у нее "Реал".

1-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Паласон, 20 (с пенальти), Нтека, 28 (с пенальти)

"Альмерия": Мариньо - Посо (Пубиль, 66), Эдгар Гонсалес, Бабич, Акиеме - Робертоне (Лопи, 78), Баба (Мелеро, 77) - Лазаро (Аррибас, 46), Рамазани (Милованович, 83), Эмбарба - Суарес

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Унаи Лопес (Сисс, 46), Валентин (Диего Мендес, 86) - Паласон, Трехо (Сальви, 63), Альваро Гарсия (Шаваррия, 86) - Нтека (Фалькао, 82)

Предупреждения: Рамазани, 65 - Унаи Лопес, 40, Альваро Гарсия, 51, Валентин, 65

Победитель Лиги Европы проиграл дома самой молодой команде чемпионата.

"Севилью" потянули на дно ее старики - Навас, Ракитич и Фернандо по такой жаре не давали темпа и замедляли игру. У "Валенсии" же идеально сработал эксперимент Барахи с огромным Диахаби в опорной зоне - он топтал все, что двигалось.

В итоге до перерыва чуть острее были хозяева, у которых лучший шанс забить не использовал Эн-Несири.

В то же время второй тайм лучше удался "Лос Чес", которых не остановила ни травма Диего Лопеса, ни пропущенный гол после идеального навеса Сусо на своего форварда.

Как так вышло? Все просто - "Валенсия" не нервничала и играла на своих сильных сторонах. Одна из них - видение Алмейды, который на паузе нашел Диахаби в штрафной на 60-й минуте.

7 - Mouctar Diakhaby has scored seven goals in 128 appearances for Valencia in @LaLigaEN, being Sevilla the first opponent against which he has scored more than one goal in the competition.



Key. pic.twitter.com/AJ9EQjkujN