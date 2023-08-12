Гюндоган выбрал себе игровой номер в Барсе

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" определился с игровым номером.

Как сообщает Managing Barça, немецкий хавбек выбрал себе 22-й номер. В прошлом сезоне под данным номером выступал бразильский вингер Рафинья.

Сегодня "Барса" в рамках 1-го тура испанской Ла Лиги сыграет против "Хетафе".

Напомним, каталонцы пока не зарегистрировали 32-летнего хавбека на этот сезон.