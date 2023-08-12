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Гюндоган выбрал себе игровой номер в Барсе
Однако клуб еще не зарегистрировал Илкая на сезон
Фото: fcbarcelona.com
Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" определился с игровым номером.
Как сообщает Managing Barça, немецкий хавбек выбрал себе 22-й номер. В прошлом сезоне под данным номером выступал бразильский вингер Рафинья.
Сегодня "Барса" в рамках 1-го тура испанской Ла Лиги сыграет против "Хетафе".
Напомним, каталонцы пока не зарегистрировали 32-летнего хавбека на этот сезон.
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Источник:Managing Barça
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