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Гюндоган выбрал себе игровой номер в Барсе

Испания
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Однако клуб еще не зарегистрировал Илкая на сезон

Гюндоган выбрал себе игровой номер в Барсе

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" определился с игровым номером.

Как сообщает Managing Barça, немецкий хавбек выбрал себе 22-й номер. В прошлом сезоне под данным номером выступал бразильский вингер Рафинья.

Сегодня "Барса" в рамках 1-го тура испанской Ла Лиги сыграет против "Хетафе".

Напомним, каталонцы пока не зарегистрировали 32-летнего хавбека на этот сезон.

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В статье: Барселона Илкай Гюндоган
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Источник:
Managing Barça

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