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Друг Куртуа по несчастью. В основного защитника Реала диагностировали тяжелую травму колена
Впереди у него операция
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Реала" Эдер Милитао не смог доиграть вчерашний матч первого тура Ла Лиги против "Атлетика". В начале второго тайма он получил травму и был заменен на Антонио Рюдигера.
Сегодня "сливочные" на официальном сайте опубликовали результаты обследования игрока. У Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
В ближайшие дни ему проведут операцию. Как правило, возобновление от такой травмы занимает около полугода.
Добавим, что недавно другой игрок "Реала" Тибо Куртуа также попал в лазарет из-за такой же травмы.
Милитао в предыдущем сезоне провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах, отличившись семью голами и одним ассистом.
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