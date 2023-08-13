Друг Куртуа по несчастью. В основного защитника Реала диагностировали тяжелую травму колена

Центральный защитник "Реала" Эдер Милитао не смог доиграть вчерашний матч первого тура Ла Лиги против "Атлетика". В начале второго тайма он получил травму и был заменен на Антонио Рюдигера.

Сегодня "сливочные" на официальном сайте опубликовали результаты обследования игрока. У Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшие дни ему проведут операцию. Как правило, возобновление от такой травмы занимает около полугода.

Добавим, что недавно другой игрок "Реала" Тибо Куртуа также попал в лазарет из-за такой же травмы.

Милитао в предыдущем сезоне провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах, отличившись семью голами и одним ассистом.