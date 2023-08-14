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Официально. Реал подписал голкипера Челси
Лунин получил звездного конкурента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.
Сливочные арендовали 28-летнего испанца на один сезон без опции выкупа.
Аррисабалага - воспитанник "Атлетика" и перед тем как дебютировать за основную команду в начале сезона 16/17, играл в арендах в "Понферрадине" и "Вальядолиде".
К "Челси" он присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел 39 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов и еще 12 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.
Отметим, что "Реал" арендовал Кепу, поскольку основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил серьёзнейшую травму колена.
???? #WelcomeKepa ???? pic.twitter.com/HeiYT6CXpg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2023
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