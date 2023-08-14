Официально. Реал подписал голкипера Челси

"Реал Мадрид" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Сливочные арендовали 28-летнего испанца на один сезон без опции выкупа.

Аррисабалага - воспитанник "Атлетика" и перед тем как дебютировать за основную команду в начале сезона 16/17, играл в арендах в "Понферрадине" и "Вальядолиде".

К "Челси" он присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел 39 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов и еще 12 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

Отметим, что "Реал" арендовал Кепу, поскольку основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил серьёзнейшую травму колена.