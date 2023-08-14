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Официально. Реал подписал голкипера Челси

Испания
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Лунин получил звездного конкурента

Официально. Реал подписал голкипера Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Сливочные арендовали 28-летнего испанца на один сезон без опции выкупа.

Аррисабалага - воспитанник "Атлетика" и перед тем как дебютировать за основную команду в начале сезона 16/17, играл в арендах в "Понферрадине" и "Вальядолиде".

К "Челси" он присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел 39 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов и еще 12 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

Отметим, что "Реал" арендовал Кепу, поскольку основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил серьёзнейшую травму колена.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Комментарии (7)
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Andrumas (Düsseldorf)
14.08.2023 в 13:35
Понятное дело, что был бы Кепа "звездным" он бы не сидел за спиной вратаря сборной Сенегала, его бы не отправили в аренду, в сборной Испании он сменщик вратаря Атлетика из Бильбао. Он везде на вторых ролях, абсолютно не уровня Куртуа и у Лунина есть все шансы появляться чаще.
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denis_m
14.08.2023 в 13:28
Маю надію,що беруть на заміну.І всі адекватні українці будуть вболівати за нашого Луніна і Реал Мадрид.
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hrdhrd (Україна)
14.08.2023 в 13:38
Вболiвати то будуть, але Лунiну вiд цього не легче. Кепу беруть не на лавку
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2023 в 12:56
Хорошая новость. Из всех вратарей, из категории - не очень сильные и не очень стабильные, он самый ТОПовый. Теперь бы ему в добавок купить несколько защитников, чтоб не пропускал много. А в целом, как говорится, Бог все видит и раздает мафиозному Пересу по заслугам. Мбаппе уже дважды поводил ему по губам. Есть сообщения, что Мбаппе договорился с ПСЖ на контракт с ПСЖ до 2025 года с правом уйти в Реал летом 2024 года... Тоесть, без Переса порешали, что Мбаппе будет в Реале следующим летом аж за 200 миллионов + бонусы. Тоесть ставят Переса в положение - плати и помалкивай! Теперь вот эти травмы вратаря и защитника. Конечно, не злорадствую, но это ведь подбивает Переса на непредвиденные траты, что сокращает ему маневр уже этим летом заполучить Мбаппе. Хотя, как я написал пару дней назад, Перес скрывает от финансовых органов реальные траты на трансферы, поэтому, не удивлюсь, если он влезет еще больше в долги (например, отложит завершение строительства стадиона ещё лет на 5) и заберет француза до закрытия трансферного окна.
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Romantíco777 (Alicante)
14.08.2023 в 13:14
А что же твоя Барселона, только свободных агентов и может позволить???Да можешь писать про Мбаппе что угодно, но чтобы Барсе позволить такого игрока, надо будет полностью продать все права на Кам Ноу и играть всю жизнь в гадюшнике☝️
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hrdhrd (Україна)
14.08.2023 в 13:43
Ну Реал Мадрид это же дьявол Флорентино, а Барселона - богобоязненные бедняки, за ними правда Плохим танцорам всегда Перес мешает
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hrdhrd (Україна)
14.08.2023 в 13:42
У тебя что-то текст не про Кепу, а про Мбаппе получился А кого за 2 недели до конца трансферного окна можно взять из категории "Очень сильные и очень стабильные"? Да еще и с оговоркой, что после возвращения Куртуа новый вратарь или сядет на лавку, или будет вынужден уйти. Кепа это лучшее, из того что есть. Может с ним мог бы посоперничать Буну из Севильи, но у того зимой происходит отъезд на КАН, и Реалу сидеть месяц без вратаря не хочется, еще и в период январь-февраль, который и так всегда тяжело дается.
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