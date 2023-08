Примера. Шедевр Депая выручил Атлетико, скучному Кадису помог штрафной

Победили все-таки "Матрасники" в дебюте сезона, но их игра против новичка элиты оставила двоякое впечатление.

"Атлетико" точно удался старт - он начал с высоким прессингом, частыми отборами, моментами. Де Пауль и Мората просто обязаны были забивать с нескольких метров, но оба сплоховали.

Ближе к 30-й минуте темп атак "Матрасников" снизился - это позволило "Гранаде" воскреснуть. С другой стороны, гости бегали совсем без внятных атак, поэтому странноватый гол Мораты после дикого рикошета на 48-й минуте был в чем-то логичен.

И вот тут начались главные проблемы. Оказалось, что, как и в прошлом сезоне, "Атлетико" неспособен без приключений дождаться свистка даже против столь слабого соперника.

Да, Карраско продолжал возить 36-летнего Кальехона, а Гумбау ничего не мог поделать с де Паулем, но какая разница, если Саму дважды расстреливал Облака с близкого расстояния? Один удар Ян отбил, другой - нет.

