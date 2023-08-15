Примера. Шедевр Депая выручил Атлетико, скучному Кадису помог штрафной

Победили все-таки "Матрасники" в дебюте сезона, но их игра против новичка элиты оставила двоякое впечатление.

"Атлетико" точно удался старт - он начал с высоким прессингом, частыми отборами, моментами. Де Пауль и Мората просто обязаны были забивать с нескольких метров, но оба сплоховали.

Ближе к 30-й минуте темп атак "Матрасников" снизился - это позволило "Гранаде" воскреснуть. С другой стороны, гости бегали совсем без внятных атак, поэтому странноватый гол Мораты после дикого рикошета на 48-й минуте был в чем-то логичен.

И вот тут начались главные проблемы. Оказалось, что, как и в прошлом сезоне, "Атлетико" неспособен без приключений дождаться свистка даже против столь слабого соперника.

Да, Карраско продолжал возить 36-летнего Кальехона, а Гумбау ничего не мог поделать с де Паулем, но какая разница, если Саму дважды расстреливал Облака с близкого расстояния? Один удар Ян отбил, другой - нет.

????| Official: Memphis Depay has been named man of the match. ???????????? pic.twitter.com/RwLYnBQ88E — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 14, 2023

Все могло бызакончиться для "Матрасников" проблемами, но включился х-фактор - шальной дальний удар от Депая точно в девятку. Блеск!

Любопытно, что еще два шанса попроще Мемфис запорол, но это уже без разницы. "Атлетико" еще и третий забил на последней добавленной минуте, поэтому голландец - герой. Ну, а Диего Симеоне пусть думает дальше, как ему улучшить защиту и вернуть ее на приемлемый уровень. Пока не получается.

1-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Гранада" - 3:1

Голы: Мората, 45+3, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62

"Атлетико": Облак - Аспиликуэта, Савич, Эрмосо - Льоренте, Коке (Барриос, 7), де Пауль (Корреа, 78), Лемар (Союнчу, 59), Карраско - Гризманн (Сауль, 78), Мората (Депай, 58)

"Гранада": Феррейра - Кальехон (Пуэртас, 74), Вальехо, Рубио, Мигель, Нева (Петрович, 82) - Серхио Руис, Гумбау (Рикард Санчес, 74), Мелендо (Вильяр, 58) - Саму (Сарагоса, 81), Узуни

Предупреждения: Эрмосо, 39, Мората, 42, Аспиликуэта, 90+3 - Гумбау, 11

Скучный, безыдейный матч, в котором победу хозяевам принес один-единственный хитро разыгранный штрафной.

Феде забил гол - и он герой. Но хвалить также надо ассистента Хави Эрнандеса, которому удалась сильная, резанная подача на ближнюю штангу. "Алавес" был к ней не готов.

Да и к чему вообще он был готов? Гости по ходу матча пытались и позиционно атаковать, и контратаковать через быстрого де ла Фуэнте, и грузить навесы на мощного Кике, но все невпопад. Так и закончили матч без единого верного момента.

У "Кадиса" с этим было немного лучше - помимо гола вспоминаются дальний удар Мачиса (отбил Сивера) и попытка Рохера Марти в падении (тоже в руки вратарю).

Похоже, обе команды намерены в новом сезоне парковать "автобусы", а не играть "от себя", и это грустно.

1-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Алавес" - 1:0

Гол: Феде, 7

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес (Лукас Пирес, 65) - Алехо (Собрино, 65), Феде (Эскаланте, 71), Алькарас, Мачис (Алекс Фернандес, 87) - Рамос, Марти (Мере, 87)

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Седлар (Реббах, 64), Марин, Дуарте (Хави Лопес, 64) - Гуриди, Бланко (Бенавидес, 64), Гевара (Силла, 85), Риоха - де ла Фуэнте (Кике Гарсия, 57)

Предупреждения: Луис Эрнандес, 67, Собрино, 75, Фали Хименес, 84 -

Удаление: Эскаланте, 88