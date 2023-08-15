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Примера. Шедевр Депая выручил Атлетико, скучному Кадису помог штрафной
В Испании завершился 1-й тур нового чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto
Победили все-таки "Матрасники" в дебюте сезона, но их игра против новичка элиты оставила двоякое впечатление.
"Атлетико" точно удался старт - он начал с высоким прессингом, частыми отборами, моментами. Де Пауль и Мората просто обязаны были забивать с нескольких метров, но оба сплоховали.
Ближе к 30-й минуте темп атак "Матрасников" снизился - это позволило "Гранаде" воскреснуть. С другой стороны, гости бегали совсем без внятных атак, поэтому странноватый гол Мораты после дикого рикошета на 48-й минуте был в чем-то логичен.
И вот тут начались главные проблемы. Оказалось, что, как и в прошлом сезоне, "Атлетико" неспособен без приключений дождаться свистка даже против столь слабого соперника.
Да, Карраско продолжал возить 36-летнего Кальехона, а Гумбау ничего не мог поделать с де Паулем, но какая разница, если Саму дважды расстреливал Облака с близкого расстояния? Один удар Ян отбил, другой - нет.
????| Official: Memphis Depay has been named man of the match. ???????????? pic.twitter.com/RwLYnBQ88E— Atletico Universe (@atletiuniverse) August 14, 2023
Все могло бызакончиться для "Матрасников" проблемами, но включился х-фактор - шальной дальний удар от Депая точно в девятку. Блеск!
Любопытно, что еще два шанса попроще Мемфис запорол, но это уже без разницы. "Атлетико" еще и третий забил на последней добавленной минуте, поэтому голландец - герой. Ну, а Диего Симеоне пусть думает дальше, как ему улучшить защиту и вернуть ее на приемлемый уровень. Пока не получается.
1-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Гранада" - 3:1
Голы: Мората, 45+3, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62
"Атлетико": Облак - Аспиликуэта, Савич, Эрмосо - Льоренте, Коке (Барриос, 7), де Пауль (Корреа, 78), Лемар (Союнчу, 59), Карраско - Гризманн (Сауль, 78), Мората (Депай, 58)
"Гранада": Феррейра - Кальехон (Пуэртас, 74), Вальехо, Рубио, Мигель, Нева (Петрович, 82) - Серхио Руис, Гумбау (Рикард Санчес, 74), Мелендо (Вильяр, 58) - Саму (Сарагоса, 81), Узуни
Предупреждения: Эрмосо, 39, Мората, 42, Аспиликуэта, 90+3 - Гумбау, 11
Скучный, безыдейный матч, в котором победу хозяевам принес один-единственный хитро разыгранный штрафной.
Феде забил гол - и он герой. Но хвалить также надо ассистента Хави Эрнандеса, которому удалась сильная, резанная подача на ближнюю штангу. "Алавес" был к ней не готов.
Да и к чему вообще он был готов? Гости по ходу матча пытались и позиционно атаковать, и контратаковать через быстрого де ла Фуэнте, и грузить навесы на мощного Кике, но все невпопад. Так и закончили матч без единого верного момента.
У "Кадиса" с этим было немного лучше - помимо гола вспоминаются дальний удар Мачиса (отбил Сивера) и попытка Рохера Марти в падении (тоже в руки вратарю).
???? @Cadiz_CFEN ???????????????????????????????????? ???????????? ???? ????????????????????????...#CádizAlavés┃#LALIGAHighlights┃ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/qmBHXM7SKg— LALIGA English (@LaLigaEN) August 14, 2023
Похоже, обе команды намерены в новом сезоне парковать "автобусы", а не играть "от себя", и это грустно.
1-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Алавес" - 1:0
Гол: Феде, 7
"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес (Лукас Пирес, 65) - Алехо (Собрино, 65), Феде (Эскаланте, 71), Алькарас, Мачис (Алекс Фернандес, 87) - Рамос, Марти (Мере, 87)
"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Седлар (Реббах, 64), Марин, Дуарте (Хави Лопес, 64) - Гуриди, Бланко (Бенавидес, 64), Гевара (Силла, 85), Риоха - де ла Фуэнте (Кике Гарсия, 57)
Предупреждения: Луис Эрнандес, 67, Собрино, 75, Фали Хименес, 84 -
Удаление: Эскаланте, 88
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