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Кепа о Реале: Надеюсь остаться здесь после аренды. Решение о переходе было очень простым
Испанец не хочет уходить, когда Куртуа вернется
Фото: https://twitter.com/realmadrid?
Кепа Аррисабалага дал первое интервью после перехода в мадридский "Реал". Он заявил, что хочет остаться в клубе по окончанию аренды.
– Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью «Реала». Хочу насладиться этим днем и разделить его с самыми близкими людьми.
– Вы хотите остаться после аренды?
– Я надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, посмотрим. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться.
Решение о переходе было очень простым. У меня были предложения от других больших клубов, но когда мне рассказали об этом варианте... Все случилось очень быстро.
"Реал" – король Лиги чемпионов. В трех прошлых розыгрышах Лиги чемпионов мы играли друг с другом. Думаю, мы все можем согласиться с этой фразой, – сказал испанец.
Напомним, что Кепа подписал соглашение аренды с "Реалом" на год. В контракте будет опция выкупа по окончанию срока аренды.
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