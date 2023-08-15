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Кепа о Реале: Надеюсь остаться здесь после аренды. Решение о переходе было очень простым

Испания
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Испанец не хочет уходить, когда Куртуа вернется

Кепа о Реале: Надеюсь остаться здесь после аренды. Решение о переходе было очень простым

Фото: https://twitter.com/realmadrid?

Новина українською

Кепа Аррисабалага дал первое интервью после перехода в мадридский "Реал". Он заявил, что хочет остаться в клубе по окончанию аренды.

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– Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью «Реала». Хочу насладиться этим днем и разделить его с самыми близкими людьми.

– Вы хотите остаться после аренды?

– Я надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, посмотрим. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться.

Решение о переходе было очень простым. У меня были предложения от других больших клубов, но когда мне рассказали об этом варианте... Все случилось очень быстро.

"Реал" – король Лиги чемпионов. В трех прошлых розыгрышах Лиги чемпионов мы играли друг с другом. Думаю, мы все можем согласиться с этой фразой, – сказал испанец.

Напомним, что Кепа подписал соглашение аренды с "Реалом" на год. В контракте будет опция выкупа по окончанию срока аренды.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
marca.com

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