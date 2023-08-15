Барселона все ещё хочет арендовать Канселу с обязательством выкупа. Ведутся переговоры с Сити

"Барселона" и "Манчестер Сити" продолжают вести переговоры о трансфере защитника Жоау Канселу, который поссорился с Пепом Гвардиолой. "Сине-гранатовые" готят арендовать португальца на год с обязательством выкупа.

"Манчестер Сити" не хочет снижать сумму выкупа ниже 60 миллионов евро. Несмотря на это, переговоры могут войти в заключительную стадиою уже скоро.

Напомним, что у Канселу и Гвардиолы возник конфликт зимой из-за чего некогда основного игрока команды отправили в аренлду в "Баварию". По итогам второй половины сезона мюнхенцы не захотели выкупать контракт португальца. Канселу, хоть и играл в товарищеских матчах перед началом сезоне, но не попал в состав ни в матче за Суперкубок Англии, ни в первом туре АПЛ.