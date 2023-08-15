Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона все ещё хочет арендовать Канселу с обязательством выкупа. Ведутся переговоры с Сити
"Сити" согласится только на определенную суму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и "Манчестер Сити" продолжают вести переговоры о трансфере защитника Жоау Канселу, который поссорился с Пепом Гвардиолой. "Сине-гранатовые" готят арендовать португальца на год с обязательством выкупа.
"Манчестер Сити" не хочет снижать сумму выкупа ниже 60 миллионов евро. Несмотря на это, переговоры могут войти в заключительную стадиою уже скоро.
Напомним, что у Канселу и Гвардиолы возник конфликт зимой из-за чего некогда основного игрока команды отправили в аренлду в "Баварию". По итогам второй половины сезона мюнхенцы не захотели выкупать контракт португальца. Канселу, хоть и играл в товарищеских матчах перед началом сезоне, но не попал в состав ни в матче за Суперкубок Англии, ни в первом туре АПЛ.
Популярное сейчас
- Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
- В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект
- ВС ВСУ сообщили о количестве уничтоженных вражеских ракет в результате утренней атаки
- Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО