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Президент Севильи о желании Рамоса вернуться: А я хочу самолет. Он нам не подходит
Грубо
instagram.com/sergioramos
Президент "Севильи" Хосе Кастро прокомментировал слухи о возвращении Серхио Рамоса. Менеджер в жесткой форме опроверг информацию.
"Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.
Серхио Рамос хочет в "Севилью"? А я хочу самолет, давайте его сюда", – заявил презмдент "Севильи".
Напомним, что у Рамоса истек контракт с "ПСЖ". Защитнику предлагали перейти в Саудовскую Аравию, но он отказался.
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