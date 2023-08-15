Президент Севильи о желании Рамоса вернуться: А я хочу самолет. Он нам не подходит

Президент "Севильи" Хосе Кастро прокомментировал слухи о возвращении Серхио Рамоса. Менеджер в жесткой форме опроверг информацию.

"Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.