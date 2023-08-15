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Президент Севильи о желании Рамоса вернуться: А я хочу самолет. Он нам не подходит

Испания
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Грубо

Президент Севильи о желании Рамоса вернуться: А я хочу самолет. Он нам не подходит

instagram.com/sergioramos

Новина українською

Президент "Севильи" Хосе Кастро прокомментировал слухи о возвращении Серхио Рамоса. Менеджер в жесткой форме опроверг информацию.

"Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.

Серхио Рамос хочет в "Севилью"? А я хочу самолет, давайте его сюда", – заявил презмдент "Севильи".

Напомним, что у Рамоса истек контракт с "ПСЖ". Защитнику предлагали перейти в Саудовскую Аравию, но он отказался.

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В статье: Серхио Рамос Севилья
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Источник:
marca.com

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