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Хави согласен с Гвардиолой в вопросе слишком плотного календаря: Об игроках не заботятся, думают о бизнесе
У Гвардиолы болит о де Брюйне, а у Хави о Араухо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави согласился с Пепом Гвардилой о сложности календаря. Менеджеры в самом начале сезона потеряли по ключевому игроку.
– Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе.
Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они случаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит всю жизнь. Араухо – серьезная потеря.
– Возможна ли забастовка футболистов?
– Если они приложат к этому усилия... Все зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Все зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры... Это плохо для шоу и для игроков, – сказал Хави.
Напомним, что в первом туре АПЛ травмировался Кевин де Брюйне, а у "Барселоны" после первого тура в юлижайшие недели не поможет Рональд Араухо. Гвардиола в одном из интервью заявил, что в начале своей карьеры у него было 25 дней на подготовку, а сейчас всего 5.
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