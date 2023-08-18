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Хави согласен с Гвардиолой в вопросе слишком плотного календаря: Об игроках не заботятся, думают о бизнесе

Испания
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У Гвардиолы болит о де Брюйне, а у Хави о Араухо

Хави согласен с Гвардиолой в вопросе слишком плотного календаря: Об игроках не заботятся, думают о бизнесе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави согласился с Пепом Гвардилой о сложности календаря. Менеджеры в самом начале сезона потеряли по ключевому игроку.

– Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе.

Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они случаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит всю жизнь. Араухо – серьезная потеря.

– Возможна ли забастовка футболистов?

– Если они приложат к этому усилия... Все зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Все зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры... Это плохо для шоу и для игроков, – сказал Хави.

Напомним, что в первом туре АПЛ травмировался Кевин де Брюйне, а у "Барселоны" после первого тура в юлижайшие недели не поможет Рональд Араухо. Гвардиола в одном из интервью заявил, что в начале своей карьеры у него было 25 дней на подготовку, а сейчас всего 5.

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В статье: Хосеп Гвардиола Барселона Хави
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Источник:
marca.com

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