Хави рассказал о новом контракте с Барселоной

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о новом контракте с каталонским клубом:

"Если брать от 0 до 10, то 10. Без проблем. Цель состоит в том, чтобы команда играла в лучший футбол.

Надо ставить такую цель и проявлять большее терпение. Надо больше привлекать фланги, играть и внутри поля, создавать для себя больше свободных зон. Это требует времени и зрелости команды. Как мы играли с "Реалом" в Суперкубке - надо выступать так в каждом матче, в каждую минуту. Главная задача - чтобы команда играла лучше", - сказал Хави.