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Хави рассказал о новом контракте с Барселоной
Тренер не видит проблем с подписанием соглашения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави рассказал о новом контракте с каталонским клубом:
"Если брать от 0 до 10, то 10. Без проблем. Цель состоит в том, чтобы команда играла в лучший футбол.
Надо ставить такую цель и проявлять большее терпение. Надо больше привлекать фланги, играть и внутри поля, создавать для себя больше свободных зон. Это требует времени и зрелости команды. Как мы играли с "Реалом" в Суперкубке - надо выступать так в каждом матче, в каждую минуту. Главная задача - чтобы команда играла лучше", - сказал Хави.
Напомним, ранее появлялась информация, что позиции "Барселоны" и Хави относительно нового контракта отличаются.
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