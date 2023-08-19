  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави рассказал о новом контракте с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави рассказал о новом контракте с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Тренер не видит проблем с подписанием соглашения

Хави рассказал о новом контракте с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о новом контракте с каталонским клубом:

"Если брать от 0 до 10, то 10. Без проблем. Цель состоит в том, чтобы команда играла в лучший футбол.

Надо ставить такую цель и проявлять большее терпение. Надо больше привлекать фланги, играть и внутри поля, создавать для себя больше свободных зон. Это требует времени и зрелости команды. Как мы играли с "Реалом" в Суперкубке - надо выступать так в каждом матче, в каждую минуту. Главная задача - чтобы команда играла лучше", - сказал Хави.

Напомним, ранее появлялась информация, что позиции "Барселоны" и Хави относительно нового контракта отличаются.

По теме
yellow-arrow
Альмерия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.08.2023
yellow-arrow
Примера. Вильярреал победил на островах, идеальный старт Валенсии
yellow-arrow
Отправился на матч с Панатинаикосом и пока не вернулся. Журналист рассказал, как Довбик выехал в Испанию во время военного положения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде