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Тер Штеген согласился на существенное уменьшение зарплаты ради соблюдения Барселоной финансового фейр-плей
Уже последовал 10-й сезон немца в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" договорилась о продлении контракта со своим голкипером Марком-Андре тер Штегеном. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В настоящее время переговоры находятся на продвинутой стадии, однако соглашение официально еще не было подписано. Новый контракт планируется продлить сроком до 2028 года.
Marca добавляет, что тер Штеген согласился на существенное уменьшение зарплаты в первые два года для того, чтобы "Барселона" смогла придерживаться правил финансового фейр-плей. Эти деньги он получит в следующие три года договора о сотрудничестве.
Текущее соглашение с большим окладом продолжалось еще до лета 2025 года.
Отметим, что текущий сезон станет для тер Штегена десятым подряд в составе "блауграны". Всего на его счету 378 матчей за "Барселону". Вместе с каталонцами немец завоевал 16 трофеев, в том числе одну Лигу чемпионов.
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