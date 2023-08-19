Барселона - Кадис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Вторая попытка "Барселоны" победить в новом сезоне. Ее соперник - "Кадис" - умеет ставить "автобусы", но совсем плох на выездах.

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Проблемой для "Барсы" может стать дисквалификация Хави, которого удалили неделю назад за споры с судьями. Впрочем, у каталонцев есть опытные ребята, как Левандовский или Гюндоган, способные повести за собой.

Также отметим, что это будет первая домашняя игра "Барсы" на "Монжуике". Ее родной "Камп Ноу" закрыт на реконструкцию.

Не помешает ли чемпиону смена стадиона - увидим в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.

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