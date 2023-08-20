Примера. Барселона - Кадис 2:0. На сей раз автобус не выстоял

Неделю назад "Барсу" остановил "автобус" "Хетафе", а вот у "Кадиса" так не получилось.

Гости вообще не удивили - припарковали "автобус" у своих ворот; владели мячом всего 22% времени; в атаке запомнились двумя быстрыми прорывами на 90 минут.

Почему же "Барселона" мучилась? Она была слишком медлительна. Фактически в стартовом составе Хави стабильно обыгрывать оппонентов мог лишь 16-летний Ламин Ямаль. Остальные один в один не шли.

Ну, и еще мешали огромные проблемы с реализацией. Уже на старте Кунде пробивал с центра штрафной, но попал в голкипера. Дальше перед воротами оказался Педри - и выполнил ненужную скидку на Левандовского, которую Ледесма прочитал. Прошло еще минут десять - и уже Ямаль выскочил на ворота под углом, но вратарь съел и его.

1 - At 16 years and 38 days, Lamine Yamal ???????? will become the youngest player to make a LaLiga start in the 21st century, beating the previous record set by Fabrice Olinga ???????? in September 2012 (16y 112d). Treasury. pic.twitter.com/nj70OTOB3h — OptaJose (@OptaJose) August 20, 2023

Конан красавец, вопросов нет, но команда уровня "Барсы" обязана завершать моменты лучше. Взять хотя бы подачу де Йонга на Кунде - что мешало французу попасть по мячу?

Проблемы "Барсы" могли стать еще опаснее, если бы на 35-й минуте Рохер Марти реализовал выход один на один, но здесь уже тер Штеген проявил класс. Наверное, то был ключевой момент матча для "Кадиса". Забей тогда южане - и они могли достоять. Ну, а счет 0:0 был слишком тонким, и каталонцы в итоге выстрадали свой гол.

Не сразу, конечно - пришлось еще полчаса помучиться; Гави в крестовину попал; Роберт пару моментов запорол. Однако в итоге Гюндоган таки нашел в штрафной Педри, и тот проткнул мяч в сетку.

10 - Pedri González has scored 10 goals in LaLiga since the arrival of Xavi Hernández, seven of them with the score 0-0. Surprise. pic.twitter.com/wlORqbHIcK — OptaJose (@OptaJose) August 20, 2023

Есть у "Барсы" характер! И гол Феррана в добавленное время это лишний раз подтвердил. "Кадис"? Его оценим в других матчах; здесь южане, скорее, мешали играть, чем играли сами.

2-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Педри, 82, Ферран Торрес, 90+3

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 79) , де Йонг - Ямаль, Ромеу (Роберто, 79), Гюндоган, Бальде (Фати, 69) - Гави (Абде, 68), Педри - Левандовский

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Мачис, 68), Алькарас, Феде (68), Рамос (Осмаич, 86) - Алекс (Негредо, 86), Рохер Марти (Хосе Мари, 86)

Предупреждения: де Йонг, 26, тер Штеген, 26, Гави, 45+5, Педри, 73 - Алехо, 14, Феде, 45+1, Хави Эрнандес, 90+2