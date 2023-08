Примера. Барселона - Кадис 2:0. На сей раз автобус не выстоял

Неделю назад "Барсу" остановил "автобус" "Хетафе", а вот у "Кадиса" так не получилось.

Гости вообще не удивили - припарковали "автобус" у своих ворот; владели мячом всего 22% времени; в атаке запомнились двумя быстрыми прорывами на 90 минут.

Почему же "Барселона" мучилась? Она была слишком медлительна. Фактически в стартовом составе Хави стабильно обыгрывать оппонентов мог лишь 16-летний Ламин Ямаль. Остальные один в один не шли.

Ну, и еще мешали огромные проблемы с реализацией. Уже на старте Кунде пробивал с центра штрафной, но попал в голкипера. Дальше перед воротами оказался Педри - и выполнил ненужную скидку на Левандовского, которую Ледесма прочитал. Прошло еще минут десять - и уже Ямаль выскочил на ворота под углом, но вратарь съел и его.

1 - At 16 years and 38 days, Lamine Yamal ???????? will become the youngest player to make a LaLiga start in the 21st century, beating the previous record set by Fabrice Olinga ???????? in September 2012 (16y 112d). Treasury. pic.twitter.com/nj70OTOB3h