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Примера. Барселона - Кадис 2:0. На сей раз автобус не выстоял

Испания
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(1 голосов)

Море моментов и плохая реализация чемпиона

Примера. Барселона - Кадис 2:0. На сей раз автобус не выстоял

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад "Барсу" остановил "автобус" "Хетафе", а вот у "Кадиса" так не получилось.

Гости вообще не удивили - припарковали "автобус" у своих ворот; владели мячом всего 22% времени; в атаке запомнились двумя быстрыми прорывами на 90 минут.

Почему же "Барселона" мучилась? Она была слишком медлительна. Фактически в стартовом составе Хави стабильно обыгрывать оппонентов мог лишь 16-летний Ламин Ямаль. Остальные один в один не шли.

Ну, и еще мешали огромные проблемы с реализацией. Уже на старте Кунде пробивал с центра штрафной, но попал в голкипера. Дальше перед воротами оказался Педри - и выполнил ненужную скидку на Левандовского, которую Ледесма прочитал. Прошло еще минут десять - и уже Ямаль выскочил на ворота под углом, но вратарь съел и его.

Конан красавец, вопросов нет, но команда уровня "Барсы" обязана завершать моменты лучше. Взять хотя бы подачу де Йонга на Кунде - что мешало французу попасть по мячу?

Проблемы "Барсы" могли стать еще опаснее, если бы на 35-й минуте Рохер Марти реализовал выход один на один, но здесь уже тер Штеген проявил класс. Наверное, то был ключевой момент матча для "Кадиса". Забей тогда южане - и они могли достоять. Ну, а счет 0:0 был слишком тонким, и каталонцы в итоге выстрадали свой гол.

Не сразу, конечно - пришлось еще полчаса помучиться; Гави в крестовину попал; Роберт пару моментов запорол. Однако в итоге Гюндоган таки нашел в штрафной Педри, и тот проткнул мяч в сетку.

Есть у "Барсы" характер! И гол Феррана в добавленное время это лишний раз подтвердил. "Кадис"? Его оценим в других матчах; здесь южане, скорее, мешали играть, чем играли сами.

2-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Педри, 82, Ферран Торрес, 90+3

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 79) , де Йонг - Ямаль, Ромеу (Роберто, 79), Гюндоган, Бальде (Фати, 69) - Гави (Абде, 68), Педри - Левандовский

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Мачис, 68), Алькарас, Феде (68), Рамос (Осмаич, 86) - Алекс (Негредо, 86), Рохер Марти (Хосе Мари, 86)

Предупреждения: де Йонг, 26, тер Штеген, 26, Гави, 45+5, Педри, 73 - Алехо, 14, Феде, 45+1, Хави Эрнандес, 90+2

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В статье: Барселона Кадис
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Комментарии (9)
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Campеón
20.08.2023 в 23:10
матч не дивився. марна трата часу на таку дурницю. зайшов лише, щоб написати своє обурення відео на чаві де він лиже рашисту. в барсі зовсім з головою не дружать, як і ті її фанати, що продовжують після такого за неї вболівати. ганьба вам, покидьки!
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2023 в 23:02
С победой барселонцев!! А что скажет старый харьковский му@@к, прикидывающийся старым мудрецом?
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2023 в 23:04
Он сглотнул свой яд...И теперь под капельницей... Так бывает... Еще за 10 минут до конца основного времени он подготовил порцию яда, чтоб выплеснуть здесь... Но поперхнулся после первого гола Барсы. Второй гол Барсы был для него, как в тумане. Над ним уже работали санитары...Интоксикация организма, однако...
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2023 в 23:01
Поправлю откровенную ложь автора отчета о матче. "Тиждень тому "Барсу" зупинив арбітр"... Так будет более правильно...И это признали все специалисты испанского футбола. Арбитр не назначил пенальти для Барселоны. Представляю, как сидели у монитора маргариновые шлемазлы из псих больницы... Аж трусились, чтоб только Барса не забила и... уже вострили перья, чтоб изрыгнуть сюда порцию блевотины... А сейчас сидят в истерике и глотают свой яд...Выплеснуть то нечего...Барса уверенно по счету, но не по игре, закономерно взломала автобус.. Что ж, подытожим... После двух туров позорный реал ТОЛЬКО благодаря арбитрам, временно опережает великую Барселону. И да... Только сегодня я сказал, что Педри, Ламин лучше какого-то Джуда и вот она - правда, тут как тут... Ламин в свои 16 лет изрядно и очень часто трепал оборону соперника, а Педри взломал автобус из 10 человек... Это вам, глупые маргариновые шлемазлы, не в открытый футбол играть с соперником. Пусть ваш Джуд покажет, как он взламывает автобусы...
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+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2023 в 23:11
Да и а сегодняшнем матче могли бы поставить два пенальти, случись такие ситуации с реалом, а не Барсой.
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0
0
trafalgar (Запорожье)
20.08.2023 в 23:13
дариан,ну это факт что джуд сильнее,но ты не всегда обьективен,ты фанатичный очень и с реальностью дружить не любишь
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0
0
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Romantíco777 (Alicante)
20.08.2023 в 22:57
Відскок барсонутих, але Дуріан напише як вони хоробро змагалися проти змов Переса))))
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+1
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2023 в 23:14
Завали ***о ущербный. Так вроде ты говорил, что лучше понимаешь?
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0
0
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 22:42
Ну, а я рад за Тер Штегена. Второй сухарик подряд. Если б не он... Всех, кто за Барсу с победой! Мадри@асы идут нах...
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