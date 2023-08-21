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Аль-Ахли сделал предложение по покупке чемпиона мира из Атлетико
Замену придется искать в срочном порядке
Фото: twitter.com/rodridepaul
"Аль-Ахли" сделал официальное предложение "Атлетико" Мадрид по покупке Родриго де Пауля. Саудовский клуб готов расстаться с 32 миллионами евро.
Самому футболисту также прислали предложение контракта. Сейчас между сторонами идут переговоры.
Неизвестно, отклонит ли предложение "Атлетико" и попросит больше, известно только что де Пауль важнейший элемент полузащиты в команде Диего Симеоне и на его замену будет необходимо искать профессионала.
Напомним, что де Пауль был важным элементом триумфа сборной Аргентины на недавнем Мундиале.
EXCL: Al Ahli submit formal €32m bid to Atlético Madrid for Rodrigo de Paul — as talks are moving forward ????????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
Contract proposal also sent to player’s camp.
Negotiations on after talks revealed this morning. pic.twitter.com/c1fjy91JWv
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