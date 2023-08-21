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Аль-Ахли сделал предложение по покупке чемпиона мира из Атлетико

Испания
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Замену придется искать в срочном порядке

Аль-Ахли сделал предложение по покупке чемпиона мира из Атлетико

Фото: twitter.com/rodridepaul

Новина українською

"Аль-Ахли" сделал официальное предложение "Атлетико" Мадрид по покупке Родриго де Пауля. Саудовский клуб готов расстаться с 32 миллионами евро.

Самому футболисту также прислали предложение контракта. Сейчас между сторонами идут переговоры.

Неизвестно, отклонит ли предложение "Атлетико" и попросит больше, известно только что де Пауль важнейший элемент полузащиты в команде Диего Симеоне и на его замену будет необходимо искать профессионала.

Напомним, что де Пауль был важным элементом триумфа сборной Аргентины на недавнем Мундиале.

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Источник: Канселу близок к переходу в Барселону
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В статье: Атлетико (Мадрид) Родриго де Пауль
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