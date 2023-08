Аль-Ахли сделал предложение по покупке чемпиона мира из Атлетико

"Аль-Ахли" сделал официальное предложение "Атлетико" Мадрид по покупке Родриго де Пауля. Саудовский клуб готов расстаться с 32 миллионами евро.

Самому футболисту также прислали предложение контракта. Сейчас между сторонами идут переговоры.

Неизвестно, отклонит ли предложение "Атлетико" и попросит больше, известно только что де Пауль важнейший элемент полузащиты в команде Диего Симеоне и на его замену будет необходимо искать профессионала.

Напомним, что де Пауль был важным элементом триумфа сборной Аргентины на недавнем Мундиале.

