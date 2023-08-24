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21-летний испанский талант переходит в Аль-Ахли - источник

Испания
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Хавбек Сельты Габриэль Вейга переходит в Аль-Ахли

21-летний испанский талант переходит в Аль-Ахли - источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

UA-Футбол
Новина українською

"Сельта" приняла предложение саудовского "Аль-Ахли", 21-летний Вейга также согласился на переход, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Вейгой интересуются "Барселона", "Ман Сити", "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль" и "Челси".

"Наполи" был наиболее близок к подписанию игрока, но саудиты перебили предложение итальянцев. Сообщается, что "Аль-Ахли" предложил за игрока около 40 млн евро.

В прошлом сезоне полузащитник забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за "Сельту" в Ла Лиге.

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В статье: Сельта (Виго) Габри Вейга
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