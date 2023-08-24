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21-летний испанский талант переходит в Аль-Ахли - источник
Хавбек Сельты Габриэль Вейга переходит в Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Сельта" приняла предложение саудовского "Аль-Ахли", 21-летний Вейга также согласился на переход, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Вейгой интересуются "Барселона", "Ман Сити", "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль" и "Челси".
"Наполи" был наиболее близок к подписанию игрока, но саудиты перебили предложение итальянцев. Сообщается, что "Аль-Ахли" предложил за игрока около 40 млн евро.
В прошлом сезоне полузащитник забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за "Сельту" в Ла Лиге.
EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes ????????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023
Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.
Al Ahli sign their secret top target.
Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS
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