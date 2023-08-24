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В Барселоне довольны физической формой Феррана Торреса
Торрес во время летнего межсезонья набрал много мышечной массы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" довольна физической формой нападающего Феррана Торреса, сообщает Relevo. Тренерский штаб команды удовлетворен работой игрока.
По данным источника, Торрес во время летнего межсезонья набрал много мышечной массы. В "Барселоне" считают, что он в данный момент находится в лучшей форме, чем когда-либо прежде в своей карьере.
За "Барселону" футболист играет с начала 2022 года. За это время он провел 71 матч, отличившись 14 голами и 9 ассистами. В этом сезоне 23-летний хавбек забил 1 гол, проведя 1 матч.
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