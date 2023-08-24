В Барселоне довольны физической формой Феррана Торреса

"Барселона" довольна физической формой нападающего Феррана Торреса, сообщает Relevo. Тренерский штаб команды удовлетворен работой игрока.

По данным источника, Торрес во время летнего межсезонья набрал много мышечной массы. В "Барселоне" считают, что он в данный момент находится в лучшей форме, чем когда-либо прежде в своей карьере.

За "Барселону" футболист играет с начала 2022 года. За это время он провел 71 матч, отличившись 14 голами и 9 ассистами. В этом сезоне 23-летний хавбек забил 1 гол, проведя 1 матч.