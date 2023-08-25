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Барселона готова взять в аренду Феликса, без включения права выкупа
Хави дал добро
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" собирается арендовать полузащитника "Атлетико" Мадрид Жоау Феликса. На переход дал добро главный тренер "каталонцев" Хави.
"Сине-гранатовые" будут платить зарплату португальца в полном объеме. При этом, в соглашении полузащитника не будет прописана опция выкупа.
Феликс не хочет играть в "Атлетико", пока там тренирует Диего Симеоне. В середине прошлого сезона португалец решил уйти, но смог покинуть клуб только на условиях аренды в "Челси".
"Синие" не стали выкупать контракт полузащитника и игрок теперь срочно ищет вариант для продолжения карьеры.
???? CARPETA JOÃO FÉLIX— Jijantes FC (@JijantesFC) August 25, 2023
✈ Xavi ha dado el OK para la operación a la dirección deportiva del club.
☝???? El club quiere una cesión simple del jugador de 1 año SIN opción de compra.
???????? El Barça ya ha dado el OK al Atlético de Madrid que asumiría el 100% de la ficha del portugués. pic.twitter.com/0EVCL4kU0e
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