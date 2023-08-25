Барселона готова взять в аренду Феликса, без включения права выкупа

"Барселона" собирается арендовать полузащитника "Атлетико" Мадрид Жоау Феликса. На переход дал добро главный тренер "каталонцев" Хави.

"Сине-гранатовые" будут платить зарплату португальца в полном объеме. При этом, в соглашении полузащитника не будет прописана опция выкупа.

Феликс не хочет играть в "Атлетико", пока там тренирует Диего Симеоне. В середине прошлого сезона португалец решил уйти, но смог покинуть клуб только на условиях аренды в "Челси".

"Синие" не стали выкупать контракт полузащитника и игрок теперь срочно ищет вариант для продолжения карьеры.