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Аль-Шабаб договорился с Атлетико Мадрид о трансфере Карраско

Испания
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Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро

Аль-Шабаб договорился с Атлетико Мадрид о трансфере Карраско

UA-Футбол
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Янник Феррейра Карраско перейдет в клуб из Саудовской Аравии. "Аль-Шабаб" договорился с "Атлетико" о трансфере бельгийского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

Футболист уже согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда. В ближайшие часы он отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне Карраско провел за мадридскую команду 44 поединка, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Янник Феррейра Карраско
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