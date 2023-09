Аль-Шабаб договорился с Атлетико Мадрид о трансфере Карраско

Янник Феррейра Карраско перейдет в клуб из Саудовской Аравии. "Аль-Шабаб" договорился с "Атлетико" о трансфере бельгийского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

Футболист уже согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда. В ближайшие часы он отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне Карраско провел за мадридскую команду 44 поединка, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

Yannick Ferreira Carrasco to Al Shabab, here we go! Deal agreed between Atléti and Saudi club on fee close to €15m package ????⚪️⚫️???????? #AlShabab



Carrasco will travel for medical tests in the next hours as three year deal has been agreed. pic.twitter.com/oM38CLB75B