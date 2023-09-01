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Официально. Феликс проведет следующий сезон в аренде в Барселоне
Португалец пошел на снижение зарплаты, чтобы соответствовать ограничениям "Барсы"
Фото: twitter.com/atletienglish
"Атлетико" Мадрид объявил о договоренности с "Барселоной" об аренде Жоау Феликса. Португалец проведет следующий сезон в аренде в каталонском клубе.
Нападающий пошел на снижение зарплаты, чтобы соответствовать ограничениям фэйр-плей, которые распространяются на "Барселону". Для Феликса было принципиально играть в следующем сезоне в "Барсе".
При этом сам игрок продлил соглашение с "матрасниками" до лета 2029-го. Это сделано для того, чтобы распрадалить траты на контракт футболиста на более длительный срок в финансовых отчетностях. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2027-го.
Половину прошлого сезоне Феликс провел в "Челси". За 20 матчей португалец забил 4 гола.
Agreement with @FCBarcelona for the loan until the end of the season of João Félix, who extends his contract with our club for two years, until 2029.— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2023
ℹ https://t.co/qTOUE5cTL3 pic.twitter.com/5EtTpDoHyK
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