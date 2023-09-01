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Официально. Феликс проведет следующий сезон в аренде в Барселоне

Испания
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Португалец пошел на снижение зарплаты, чтобы соответствовать ограничениям "Барсы"

Официально. Феликс проведет следующий сезон в аренде в Барселоне

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

"Атлетико" Мадрид объявил о договоренности с "Барселоной" об аренде Жоау Феликса. Португалец проведет следующий сезон в аренде в каталонском клубе.

Нападающий пошел на снижение зарплаты, чтобы соответствовать ограничениям фэйр-плей, которые распространяются на "Барселону". Для Феликса было принципиально играть в следующем сезоне в "Барсе".

При этом сам игрок продлил соглашение с "матрасниками" до лета 2029-го. Это сделано для того, чтобы распрадалить траты на контракт футболиста на более длительный срок в финансовых отчетностях. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2027-го.

Половину прошлого сезоне Феликс провел в "Челси". За 20 матчей португалец забил 4 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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