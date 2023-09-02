Официально. Барселона подписала Канселу

"Барселона" следом за Жоау Феликсом подписала ещё одного Жоау – Канселу. Защитник проведет следующий сезон в Испании на правах аренды.

Отмечается, что в сделке не прописана опция выкупа, несмотря на информацию СМИ, которая публиковалась ранее.

Напомним, что у Канселу конфликт с Пепом Гвардиолой из-за которого ему приходится покидать "Манчестер Сити". Считается, что в сделке аренды с "Барсой" предусмотрена опция выкупа, которая может стать обязательством.