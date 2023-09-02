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Официально. Барселона подписала Канселу
Аренда на год
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" следом за Жоау Феликсом подписала ещё одного Жоау – Канселу. Защитник проведет следующий сезон в Испании на правах аренды.
Отмечается, что в сделке не прописана опция выкупа, несмотря на информацию СМИ, которая публиковалась ранее.
Напомним, что у Канселу конфликт с Пепом Гвардиолой из-за которого ему приходится покидать "Манчестер Сити". Считается, что в сделке аренды с "Барсой" предусмотрена опция выкупа, которая может стать обязательством.
❗ Acuerdo con el Manchester City por la cesión de João Cancelo— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2023
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