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Официально. Барселона подписала Канселу

Испания
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Аренда на год

Официально. Барселона подписала Канселу

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Барселона" следом за Жоау Феликсом подписала ещё одного Жоау – Канселу. Защитник проведет следующий сезон в Испании на правах аренды.

Отмечается, что в сделке не прописана опция выкупа, несмотря на информацию СМИ, которая публиковалась ранее.

Напомним, что у Канселу конфликт с Пепом Гвардиолой из-за которого ему приходится покидать "Манчестер Сити". Считается, что в сделке аренды с "Барсой" предусмотрена опция выкупа, которая может стать обязательством.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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