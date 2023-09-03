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Серхио Рамос вернется в Севилью
Испанец отказал клубам Турции и Саудовской Аравии
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с "Севильей", об этом сообщает издание AS.
По данным источника, ветеран отказал клубам из Турции и Саудовской Аравии, чтобы вернуться на "Рамон Санчес Писхуан". Также 37-летний игрок пойдет на значительное снижение заработной платы.
Рамос уже выступал за "неврионцев" 18 лет назад. Последним его клубом был "ПСЖ", который он покинул после сезона 22/23. За "красно-белых" защитник сыграл 49 матчей, где забил 3 гола.
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