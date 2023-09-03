Серхио Рамос вернется в Севилью

Испанский защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с "Севильей", об этом сообщает издание AS.

По данным источника, ветеран отказал клубам из Турции и Саудовской Аравии, чтобы вернуться на "Рамон Санчес Писхуан". Также 37-летний игрок пойдет на значительное снижение заработной платы.

Рамос уже выступал за "неврионцев" 18 лет назад. Последним его клубом был "ПСЖ", который он покинул после сезона 22/23. За "красно-белых" защитник сыграл 49 матчей, где забил 3 гола.