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Хави: я доволен победой, но нужно сделать шаг вперед
10 очков из 12 - это хороший результат - Хави
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал выездную победу своих подопечных "Осасуна" - "Барселона" 1:2.
"Соперник отлично поработал в защите. Нам не удавалось создавать достаточное количество моментов, когда мы контролировали мяч. Но мы набрали важные три очка на стадионе, на котором всем будет тяжело.
Нам нужно играть более эффективно. Во втором тайме следовало лучше работать с мячом, мы тренируем этот аспект. Мы не играли один на один, не создавали достаточного количества моментов с помощью флангов. Я доволен победой, но нужно сделать шаг вперед. Против "Кадиса" у нас тоже были проблемы.
В качестве примера я бы использовал второй тайм матча с "Вильярреалом", когда мы не позволяли переходить середину поля.
10 очков из 12 - это хороший результат", - сказал главный тренер "Барселоны".
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